¿La búsqueda de la felicidad puede empezar con un divorcio? Esta es la premisa que plantea la comedia sexual Amores compartidos, cinta que también empieza a ser proyectada a partir de hoy en nuestro país. El filme dirigido por Michael Angelo Covino ha generado gran expectativa al explorar las complejidades de las relaciones abiertas y el entramado emocional que estas conllevan.

Aquí: Joven de 21 años pensó que sus encías sangraban por la forma de cepillarse, pero resultó ser un extraño cáncer

La película, coprotagonizada por Dakota Johnson, muestra a una pareja que decide vivir de forma no convencional y las consecuencias inesperadas que surgen. Estrenada en el Festival de Cannes e inspirada en películas de los años setenta, Amores compartidos llega a los cines con críticas positivas y un trasfondo provocador que invita al público a reír y a reflexionar.

La historia comienza con el divorcio de Ashley (Adria Arjona-hija de Ricardo Arjona) y Carey (Kyle Marvin), lo que lleva a Carey a buscar apoyo en sus amigos Julie (Dakota Johnson) y Paul (Michael Angelo Covino). En este refugio emocional, Carey descubre que el secreto de la felicidad conyugal de sus amigos radica en un matrimonio abierto, lo que desafía sus propias creencias sobre lo que significa ser leal y feliz.

Kyle Marvin explica que el director, Michael Angelo Covino, quería abordar personajes que aparentan tener control sobre sus vidas amorosas, pero que rápidamente se ven desbordados por la simplicidad de sus emociones más crudas. “Muchos de nuestros amigos hablan con seguridad sobre el amor y la fidelidad, pero una vez se enfrentan a sus verdaderos sentimientos, las situaciones cambian radicalmente”, compartió Marvin.

Más: Barranquilla se prepara para vivir la segunda edición de la Feria Internacional del Libro

A medida que Carey se ve inmerso en la dinámica de un matrimonio abierto, surge el caos. Las reglas no escritas de las relaciones comienzan a colapsar, dejando a todos los personajes en un estado de vulnerabilidad emocional. Carey descubre que la aparente libertad del estilo de vida de Julie y Paul requiere una madurez y una comunicación exhaustivas que ni él ni sus amigos habían anticipado.