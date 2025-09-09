“Cantemos con alegría que se oiga una sola voz que viva la patria mía, que viva la Selección. Como buenos colombianos tenemos que respaldar a nuestro seleccionado que jugará en el Mundial”.

“Gracias Diomedes por ese aporte musical para nuestra Selección”, fueron las palabras de Carlos ‘el Pibe’ Valderrama al escuchar en el año 1994 la canción Yo soy Mundial que grabó Diomedes Díaz con Juancho Rois, en la producción discográfica 26 de mayo.

La canción en corto tiempo se convirtió en un himno y vuelve a escucharse con mayor furor tras la clasificación de la Amarilla al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Diomedes Díaz era un amante del fútbol y tenía como sus equipos preferidos a la Selección Colombia y al Junior de Barranquilla. Siempre hacía mención de ellos, incluso asistía al estadio Metropolitano ‘Roberto Meléndez’.

‘El Cacique de La Junta’, tuvo gran amistad con muchos futbolistas que hicieron parte de la Selección Colombia y hasta los nombraba en sus discos.

Historia de la canción

Cuando la selección Colombia que dirigía Francisco ‘Pacho’ Maturana había adquirido su boleto para estar en el Mundial de Estados Unidos 1994, le hicieron la mencionada canción en ritmo de tamborera que tuvo tres autores, y al final el que más aporte le hizo figuró como compositor. Esto de común acuerdo.

La historia la cuenta el locutor y presentador Jaime Pérez Parodi. “Íbamos en el bus a realizar una presentación y de un momento a otro el acordeonero Juancho Rois y el bajista Rangel ‘El Maño’ Torres, armaron una recocha musical con versos dedicados a la Selección Colombia. Diomedes, al oírlos le gustó y armaron la canción en poco tiempo”.

Archivo particular Contraportada del álbum ‘26 de Mayo’.

Siguió recordando esos instantes de mucho sabor musical. “Creía que la canción se había hecho en recocha, pero se la tomaron en serio y la grabaron con el resultado que todos conocen. Se pegó de inmediato e incluso Juancho Rois, decía que esa era la fórmula para que Colombia fuera campeona del mundo”.

De esta manera, la obra que aparece como de la autoría de Diomedes Díaz, se convirtió en interpretación obligada en todas las presentaciones de la agrupación, además los jugadores y el cuerpo técnico enviaron los agradecimientos.

Jaime Pérez, de memoria, citó a algunos de los jugadores a los que les fue dedicada esa canción. Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, Óscar Córdoba, Andrés Escobar, Alexis Mendoza, Luis Fernando Herrera, Hernán ‘Carepa’ Gaviria, Gabriel Jaime ‘Barrabas’ Gómez, Antony De Ávila, Harold Lozano, Iván René Valenciano, Adolfo ‘El tren’ Valencia, Faustino Asprilla, Farid Mondragón, Néstor Ortiz, Leonel Álvarez, Luis Carlos Perea, Víctor Hugo Aristizábal, Mauricio ‘Chicho’ Serna’, Fredy Rincón, Óscar Cortés, Wilson Pérez y José María Pazo.

Al final conceptuó Jaime Pérez Parodi. “Diomedes en cada ocasión que interpretaba la canción tenía un baila’ito particular. Nos hacía reír, ni que decir de ‘El gran Martín Elías’ que por estos días estuviera loquito de la alegría, y dispuesto a irse a ver a su querida selección al Mundial que se llevará a cabo el próximo año”.

Otro tema mundialista de Diomedes

En 1985, hace ya 40 años Diomedes Díaz grabó Vamos a ganar, una parodia de Todo es para ti, escrita por el periodista bogotano Daniel Samper Pizano para apoyar a la Selección en las eliminatorias al Mundial de Fútbol de 1986.

La canción reflejó la fe de un hincha convencido, pero rápidamente fue olvidada por todos los inconvenientes que atravesó ese mundial: tanto la pérdida de la sede ante México como la no clasificación del equipo colombiano al torneo.

“Colombia arranca y nadie se debe quedar atrás, con verraquera, con entereza y con calidad”, rezaba en el coro del tema.

Martín Elías la rencauchó

Después de 19 años de haber sido grabada por su padre la canción Yo soy mundial, ‘El gran Martín Elías’ Díaz, retomó el tema para avivar el sentimiento patrio por la Selección Colombia. Esa vez camino al Mundial de Brasil 2014. Lo hizo acompañado del acordeonero Juancho de la Espriella. La canción se grabó en Valledupar y su lanzamiento se hizo el 29 de agosto de 2013, pegando de inmediato.

Esa historia la cuenta el acordeonero Juancho de la Espriella. “Como todos saben Martín Elías era un afiebrado por el fútbol y más por la Selección Colombia, donde todos los jugadores eran sus amigos. Se empecinó en grabar Yo soy mundial, y así se hizo”.

Cortesía El cantante Martín Elías Díaz amenizó el cumpleaños de David Ospina.

Enseguida entró el acordeonero a poner de su parte y al lado de Martín Elías, hicieron algunos cambios en la letra, en los arreglos y en los nombres de los jugadores. “Esa fue la sensación y se sentía en todo el trayecto de la canción el amor de Martín Elías por la Selección. En una de las animaciones, dijo. ‘Es que Colombia es Colombia mi tierra querida y bonita’. Recordar ese momento me da mucha nostalgia porque tanto el papá como el hijo, no están para ser testigos de una nueva cita mundialista”.

Llegar a esa instancia no fue nada fácil. Nunca la fe había hecho un gol y con la Selección Colombia se logró, y hoy al llegar la calma todo un país celebra.

“Me da alegría porque la canción en ambas versiones regresó para celebrar este acontecimiento que llena de orgullo a todos los colombianos”, cerró diciendo Juancho de la Espriella, uniéndose así a la alegría de todo un país por la clasificación del seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo.

Quien sí pudo celebrar el paso al mundial obtenido en el Metropolitano ante Bolivia fue Martín Elías Jr. Quien ha iniciado su carrera como cantante, el nieto de Diomedes Díaz se tomó incluso una fotografía al lado del extremo guajiro Luis Díaz, quien es todo un amante de esta música folclórica.

Le cantó a David Ospina

Dayana Jaimes, viuda del cantante recordó que Martín Elías fue contactado para cantarle el cumpleaños a David Ospina en plena concentración de la Selección Colombia en Barranquilla, una propuesta que inicialmente lo llenó de susto. Sin embargo, ella lo convencería de hacerlo. “‘El profe’ Pekerman no permitía está clase de celebraciones pero se hizo una excepción con él pero pidieron no tomar fotos, ni hacer vídeos (…) Estaban sus amigos de siempre, Muriel y Macnelly, que como buenos amigos fueron a saludarlo. Yo aproveché el segundo de fama y me tomé mis fotos. Martín quería una con James pero fue difícil y no se pudo, pero su alegría fue tan grande que hasta lloró”, rememoró Jaimes.

Se vive nuevamente un momento glorioso al estar Colombia clasificada al Mundial de Fútbol y la canción sigue sonando como agradecimiento a este puñado de jugadores que con disciplina, unión y talento entregaron hasta el alma por un país que necesita de esta clase de alegrías, teniendo un balón al lado del corazón.

Capitán James Rodríguez, las gracias de Colombia son más grandes que los cantos vallenatos, que el grito del primer gol ante Bolivia y de la emoción que regala el alma cuando se despierta en el centro del campo.

“Ae, ae, ae, ao Colombia se sobró. Yo soy Mundial, yo soy Mundial como mi Selección”, es el coro que canta ahora todo un país para desearle éxito a sus futbolistas más destacados, que en esta ocasión tienen en el guajiro Lucho Díaz, figura del Bayern del Múnich, las esperanzas de obtener su primer título mundialista.