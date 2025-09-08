Compartir:
La joven autora barranquillera Lianeth Rada presenta su primer libro, Volver a mí, una obra íntima y luminosa que narra el viaje de Camille, una mujer que viaja a Estambul en busca de un nuevo comienzo y termina encontrando algo mucho más profundo: un camino de introspección y transformación espiritual.

En la trama, Camille conoce a dos mujeres que se convierten en espejos y maestras, catalizadoras de un proceso de despertar que la llevará a confrontar sus heridas, a reconocer sus sombras y a reconciliarse con su esencia. A través de este viaje, la autora propone una invitación universal: no estamos rotos, estamos en transformación.

“Este libro nace de la necesidad de contar mi propia búsqueda, de recordar que la fuerza para sanar siempre está dentro de nosotros. Escribir Volver a mí fue un acto de valentía y de entrega, pero también una ofrenda para quienes sienten el llamado de volver a sí mismos”, afirma Lianeth Rada.

Con un estilo honesto y cercano, la autora combina vivencias personales con una narrativa que abraza lo emocional y lo espiritual, ofreciendo a los lectores no solo una historia, sino una experiencia transformadora.

CortesíaLa escritora barranquillera Lianeth Rada.

El lanzamiento de Volver a mí se llevó a cabo en Barranquilla, con un conversatorio abierto al público en el que Lianeth compartió el trasfondo de su proceso creativo y las lecciones que inspiraron esta obra, la cual está disponible en inglés y español.

Sobre la autora

Lianeth Rada nació y creció entre Barranquilla y Riohacha. Tras una década dedicada al mundo del software, escuchó el llamado de su alma y decidió reescribir su propio código de vida.

Apasionada por la psicología, los libros y la exploración interior, encontró en la escritura un puente entre la lógica y la sensibilidad. Volver a mí es su primer libro y marca el inicio de una propuesta literaria que busca inspirar a los lectores a reconocerse y atreverse a empezar de nuevo.