Kristin Cabot, la mujer que se volvió viral hace unos meses por un video en que fue captada junto al entonces director ejecutivo de la compañía tecnológica Astronomer, Andy Byron, durante un concierto de la banda británica Coldplay, en la ciudad de Boston (EE. UU.), se va a divorciar.

Astronomer Andy Byron, antiguo CEO de Astronomer.

Cabot renunció en julio pasado a su cargo como directora de recursos humanos de dicha empresa días después de que lo hiciera Andy Byron, en medio del escándalo mediático internacional por cuenta de un video viral en el que aparecen abrazados.

El diario británico ‘Daily Mail’ reveló este sábado que Kristin Cabot le pidió el divorcio a su esposo Andrew Cabot. La solicitud fue realizada de manera formal el 13 de agosto, ante un tribunal de Portsmouth, New Hampshire.

En declaraciones citadas por ese medio, Kristin Cabot calificó a su esposo de “ególatra”, sugiriendo que las razones de la ruptura tienen que ver con falta de compatibilidad de personalidades.

“Es un ególatra obsesionado con el dinero. A eso le llamo karma”, dijo.

Aunque aún no se conocen los motivos de la separación, la noticia es relacionada en redes sociales con la polémica de julio pasado, cuando Kristin Cabot fue sorprendida en pleno acto de infidelidad.

El video en cuestión muestra a Byron, casado y con hijos, y a Cabot intentando esconderse de la cámara al darse cuenta de que eran mostrados en la popular ‘kiss-cam’ o cámara de los besos, que usualmente enfoca a parejas en este tipo de eventos.

En la grabación, el cantante de Coldplay, Chris Martin, dice ante el público: “Uy, mira a esos dos: O están teniendo una aventura o son muy tímidos”.

Coldplay's Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3 — Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2025

Días después, Andy Byron renunció como director ejecutivo de Astronomer ante la reacción negativa que suscitó en redes sociales el video viral.

“Astronomer está comprometido con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes marquen la pauta tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente, esa pauta no se cumplió”, publicó Astronomer en su cuenta de X el 19 de julio, al anunciar la salida de Byron de la compañía.