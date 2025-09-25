Hace meses se hizo viral el supuesto caso de infidelidad entre la ejecutiva de recursos humanos Kristin Cabot y al entonces CEO de Astronomer, Andy Byron, durante la “kiss cam” del concierto de Coldplay, en Massachusetts, Estados Unidos.

Todo empezó cuando empezaron a grabar a las parejas que se encontraban disfrutando del espectáculo, cuando salieron Byron y Cabot abrazados. Pero, ellos al percatarse que los estaban grabando se soltaron y cada quien fue a esconderse.

Viendo la reacción de la pareja, Chris Martin, líder de Coldplay, bromeó desde el escenario diciendo que seguro “tenían una aventura o eran muy tímidos”.

Momento exacto en el que fue captado Andy Byron en concierto

Al día siguiente el video se hizo viral en las redes sociales y se conoció que cada quien tenía su pareja oficial, es decir era una relación extramatrimonial. Este hecho hizo que tanto Kristin como Andy fueran separados de su trabajo para luego renunciar.

Asimismo, la esposa de Andy, Megan Kerrigan, con quien tiene dos hijos, se mudó de la casa conyugal, devolvió su anillo de bodas y eliminó su cuenta de Facebook.

LinkedIn Andy Byron, CEO de Astronomer, publicó un comunicado.

Todo se había centrado en la pareja de Andy, pero hace poco se conoció que el exesposo de Kristin, Andrew Cabot, dejó en claro que ellos tenían semanas separados, y por eso, él también habría acudido al concierto con otra persona.

“Kristin estaba en el palco con gente de trabajo, aunque no era un palco de la empresa, y Andrew en realidad también estaba allí con una cita, con una mujer que ahora es su novia”, dijo un allegado a Andrew al Times of London.

Redes sociales Kristin y Andrews Cabot estaban separados cuando ocurrió la polémica del concierto del Coldplay

Un representante de Cabot aseguró en una entrevista el 8 de septiembre que: “La decisión de divorciarse ya estaba en marcha antes de esa noche. Ahora que el trámite es público, Andrew espera que esto proporcione un cierre respetuoso a la especulación y permita a su familia la privacidad que siempre han valorado”.

Asimismo, un allegado de Kristin indicó que les pareció injusto la manera en que se le acusó por redes sociales a tal punto de perder su empleo.

“Kristin y Andy tenían una excelente relación de trabajo, una gran amistad. No hubo ninguna aventura. Fue inapropiado estar abrazando a tu jefe en un concierto, y ella acepta toda la responsabilidad por ello. Pero el escándalo, el escarnio, la pérdida del trabajo, todo eso es injusto”, detalló.