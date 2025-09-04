La Puerta de Oro de Colombia se convirtió en el escenario de la alfombra roja de los Monitor Music Award 2025. Esta, la sexta edición del evento, reunió a grandes figuras del mundo del espectáculo, la música y la industria audiovisual.

Lea: Lady Gaga estrena video de ‘The Dead Dance’, dirigido por Tim Burton

Cantantes, influencers, productores y reconocidos personajes lucieron sus atuendos y compartieron detalles de su música y contenido desde las 5:00 p. m. En el espacio, Jairo Martínez, Eider Dayan, Martin Elias Diaz, El Mono Zabaleta, Anita Vergara, Rafa Pérez, Natalia Curvelo, Yerao, Paola Jara, entre otros, fueron de los más esperados, tanto por su trayectoria como por su visibilidad en la música y las cámaras.

Jesús Rueda Martín Elías Jr. en la alfombra roja de los Monitor Music Award 2025.

Además, se dieron importantes encuentros y saludos entre talentos consolidados y nuevas promesas, con el objetivo de resaltar la diversidad y la innovación que impulsan la industria, pues ese es el verdadero propósito de los premios.

Jesús Rueda Jessi Uribe recibió galardón en los Monitor Music Award 2025.

El centro de eventos Puerta de Oro, donde se llevó a cabo, se preparó para convertir esta alfombra roja en una celebración de la creatividad, la producción y el talento que siguen impulsando la música y el entretenimiento latino.

Jesús Rueda Yerao en la alfombra roja de los Monitor Music Award 2025.

La entrega de los Monitor Music Award 2025 estuvo prevista para una velada de gala que continuó con la premiación y presentaciones en directo, cerrando una noche que buscó reconocer la excelencia de los invitados y nominados de este año. EL HERALDO conversó con algunos de ellos, y esto fue lo que nos dijeron.

Bonitas sorpresas

Uno de los primeros en estar presente en la alfombra rosa de los Monitor fue el presentador Jairo Martinez, que estuvo en el escenario presentando junto a la hermosa modelo y presentadora Haitiana Sharodj. Conversando con esta casa editorial se enteró de que sería uno de los nominados de la noche.

“Yo soy el presentador oficial del evento y bueno, a lo mejor tengo alguna nominación y yo no me he enterado, de verdad que a mí me encantan las sorpresas, ¿qué tal que me llevo el premio?, seré el hombre más feliz. Me siento afortunado porque además estoy presentando con Sharodj, una haitiana espectacular, lo que viene acá es grande esta noche”, afirmó Martínez.

También anotó que se sentía como en los Grammys o en los Billboard. “He estado en estos importantes eventos, no solamente en los Estados Unidos, en diferentes países. Y el hecho de que se haga en Barranquilla me parece maravilloso. Ya lo presenté en Cartagena hace dos años también y contento porque son dos de mis ciudades”.

Artistas muy queridos

“Estamos felices de estar representando a nuestro vallenato hermoso aquí en los Premios Monitor Latino y esta noche tengo nominaciones, tengo entrega de premios y voy a hacer una de las galas centrales de los premios también. Vamos a cantar las dos canciones que nos tienen en este momento más cercano al corazón de la gente, que es la canción A Tu Ladito y Si No Me Falla el Corazón”, pronunció Rafa Pérez, quien tenía a su lado a la hermosa Milagros, su esposa.

Contó que el objetivo de la velada era complacer a toda la gente, que se sientan felices con su música y ellos sentirse felices con el público. “Un saludito para todos los lectores de EL HERALDO, abrazos grandes”.

Paola Jara, Arelys Henao y Francy llegaron juntas a esta gala para hablar de su música y contar que están dichosas de poder trabajar en conjunto y como buenas amigas.

“Estamos muy contentas, me encanta que estamos entre amigas, entre tres. Van a poder ver y escuchar nuestro lanzamiento, nuestra canción que ya venimos unos cinco meses con ella, entre tres, vamos a cantarla, vamos a disfrutar de estos premios y del cariño de ustedes y los medios de comunicación” agregó.

Finalmente, la velada transcurrió con la entrega de los artistas, quienes se robaron aún más el cariño de los asistentes.