De las más de 700 iniciativas inscritas en todo el país, solo 40 llegaron a la semifinal y hoy una barranquillera se abre camino en la gran final nacional de Titanes Caracol 2025. Se trata de Laura Manga, lideresa del barrio La Luz, creadora de la iniciativa La Cuadra Bacana, seleccionada en la categoría Inclusión, Integración y Reconciliación.

Este proyecto nació en 2018 con el propósito de transformar esquinas marcadas por la violencia en espacios seguros, culturales y de convivencia. A través del arte urbano, jornadas culturales y procesos de innovación social, La Cuadra Bacana ha impactado a más de 3.500 personas en situación de vulnerabilidad en Barranquilla.

“Crecí en un barrio donde el miedo parecía normal. Decidí volver con liderazgo y formación para demostrar que en el sur somos más cultura que violencia. Mi sueño es que cada joven barranquillero tenga segundas oportunidades y se convierta en referente positivo de su comunidad”, expresó Laura Manga.

Un orgullo para Barranquilla

La historia de Laura es la de cientos de jóvenes que, desde los barrios populares, resisten y crean nuevas oportunidades. Su paso a la final nacional de Titanes Caracol no es solo un reconocimiento personal, sino una oportunidad para que Barranquilla se una en un mandato colectivo de amor, reconciliación y esperanza.

