El Día del Amor y la Amistad es una de las fechas más esperadas del año en Colombia, pues no solo celebra el romance, sino también la amistad y los vínculos afectivos en general.

La actriz y presentadora Margarita Ortega confirma relación con colega del Canal 1

Sergio Ramos se lanza como cantante: vea el primer video de ‘Cibeles’ recordando su paso por el Real Madrid

Karol G cantará junto a Andrea Bocelli en el primer concierto de la historia del Vaticano

A diferencia de muchos países que lo conmemoran en febrero, aquí la tradición se vive en septiembre.

pexels A diferencia de muchos países que lo conmemoran en febrero, aquí la tradición se vive en septiembre.

¿Por qué se celebra en septiembre el Día del Amor y la Amistad en Colombia?

Esa fecha se fijó en los años 60, pues los comerciantes propusieron mover la fecha debido a que febrero coincidía con gastos escolares y el inicio del año, lo que reducía el consumo. El Gobierno aceptó la petición y, desde 1969, el festejo se trasladó al noveno mes del año, cuando no había otras festividades importantes y la economía estaba más estable.

Además de intercambiar detalles, los colombianos suelen jugar al tradicional “amigo secreto”, que se ha convertido en una costumbre infaltable.

Además de intercambiar detalles, los colombianos suelen jugar al tradicional “amigo secreto”, que se ha convertido en una costumbre infaltable.

Para este año, el Día del Amor y la Amistad se celebrará el sábado 20 de septiembre de 2025, manteniendo la tradición de realizarlo el tercer sábado del mes.

Si usted quiere demostrar lo mucho que quiere a su pareja, amigos o familia, esta fecha es perfecta para hacerle un gran regalo.

Ideas de regalo para Amor y Amistad 2025

Cuando llega la fecha de Amor y Amistad empiezan las dudas de cuál puede ser el mejor regalo para esa persona especial, por eso, esta vez le mostraremos algunas ideas para que las tome en cuenta.