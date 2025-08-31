Recibir cinco millones de pesos mensuales representa una gran cantidad en Colombia, en donde el salario mínimo es poco más de 1,3 millones de pesos.

Jude Law se convierte en Putin en Venecia: “No temí represalias ni buscábamos la polémica”

El costeño que busca un Récord Guinness coleccionando billetes

MonuBAQ: la aplicación que pone a Barranquilla a caminar entre sus monumentos

Aunque parece un objetivo lejano para muchos, especialistas en empleo aseguran que alcanzar esta cifra es posible si se eligen los sectores adecuados y se fortalecen ciertas competencias.

De acuerdo con portales especializados en el mercado laboral, las vacantes con sueldos superiores a 5 millones de pesos se concentran principalmente en salud, tecnología, comercio y finanzas.

shutterstock/Shutterstock De acuerdo con portales especializados en el mercado laboral, las vacantes con sueldos superiores a 5 millones de pesos se concentran principalmente en salud, tecnología, comercio y finanzas.

Asimismo, expertos en recursos humanos destacan que alcanzar este monto de ingresos no depende únicamente del cargo, sino de la formación académica y la capacidad de actualización constante que tenga la persona.

Las carreras que tienen mejores pagos son: médicos generales y especialistas, con ingresos entre $5,5 y $6 millones.

¿Cómo saber si clonaron su WhastApp? Fíjese en estos 7 aspectos

También están los ingenieros en DevOps senior, que pueden recibir hasta $6 millones. Le siguen los líderes en ciberseguridad, con salarios de entre $5,5 y $6 millones. Luego, los directores comerciales, con remuneraciones cercanas a los $6 millones.

Después, los gerentes administrativos y financieros, cuyo sueldo supera los $5,5 millones. Las ciudades con mayor número de ofertas en este rango salarial son Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena.

Shutterstock/Shutterstock Después, los gerentes administrativos y financieros, cuyo sueldo supera los $5,5 millones. Las ciudades con mayor número de ofertas en este rango salarial son Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena.

¿Qué más valoran las empresas en estos perfiles?