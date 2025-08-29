Por segundo año consecutivo, la ciudad será anfitriona del Congreso Ixel Moda, el cual se desarrollará en el marco de ‘Barranquilla es Moda’ 2025, consolidando a la ciudad como epicentro de innovación, creatividad y talento en el Caribe.

Reconocido como uno de los encuentros más importantes de la región, el congreso reúne a la academia, la industria y el gobierno en un mismo escenario para generar espacios de diálogo, aprendizaje y transformación. En esta edición, el eje temático será “EST-Ética: pensando la moda desde una ESTÉTICA-ÉTICA”, una invitación a reflexionar sobre la moda desde una mirada integral, consciente y sostenible, sin comprometer el futuro de las próximas generaciones.

Este año, el Congreso tendrá como escenario principal la Fábrica de Cultura, orgullo de la ciudad y apuesta de la Administración distrital, que alberga a estudiantes de diversas disciplinas artísticas para su formación y capacitación.

Desarrollar este evento académico en este espacio emblemático es un paso significativo para la proyección internacional de Barranquilla en el ámbito académico. Además, los estudiantes de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares (EDA) tendrán una participación activa en el Congreso, viviendo una experiencia de intercambio de saberes y exposición a ambientes académicos internacionales.

Al respecto, la gerente de Proyectos Especiales de Barranquilla, Madelaine Certain, manifestó: “Estamos muy felices de recibir por segundo año consecutivo el Congreso Ixel Moda en el marco de Barranquilla es Moda 2025. Es un gran orgullo que en esta ocasión la Fábrica de Cultura sea el escenario principal, un espacio que refleja nuestra esencia creativa y nos permite vincular a los estudiantes de la EDA. Este encuentro será un verdadero intercambio de saberes entre expertos, diseñadores, académicos y nuestra nueva generación de talentos, marcando un hito para la ciudad y consolidando Barranquilla como epicentro de innovación y moda en el Caribe”.

Durante cuatro días, expertos nacionales e internacionales compartirán conocimientos en torno a la creatividad, el arte, la cultura, la ciencia, la tecnología y el diseño inteligente. Actualmente, el congreso integra la red académica más grande del sector, con más de 70 universidades y escuelas de diseño adscritas, y lidera la conversación sobre moda ética en Latinoamérica.

Además, como parte de la agenda, se realizarán visitas guiadas a lugares emblemáticos de la ciudad, creando un puente entre moda, cultura, sostenibilidad y territorio.

Los recorridos iniciarán el miércoles en Puerto Mocho; continuarán el jueves en el barrio El Prado con un espacio dedicado a Moda, Artesanía y Arte; el viernes en el barrio Abajo, específicamente en el Museo del Carnaval, para conversar sobre “Moda y Fantasía”; y culminará el sábado en la ciénaga de Mallorquín, donde la naturaleza será protagonista a través del concepto de Bio-Inspiración.

Erika Rohenes, presidenta ejecutiva de Ixel Moda, expresó su entusiasmo al ser nuevamente Barranquilla la sede de este reconocido evento de la moda. “Estamos felices de tener nuevamente el Congreso Latinoamericano Ixel moda en Barranquilla, de la mano del programa Barranquilla es Moda. Estamos esperando más de mil inscritos y cerca de tres mil personas que visitarán la Fábrica de Cultura del 15 al 18 de octubre. No se lo pueden perder”.

Agenda académica

La agenda académica contará con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales. Entre ellos, Khemaïs Ben Lakdar (Francia) abrirá con la conferencia magistral “Fashiolosophy”, mientras que Laura Laurens (Colombia) y Liliana Sanguino (EE.UU.) liderarán el panel “Ethical Design”. Además, Sarah Jay (Canadá), Carolina Agudelo y Pilar Castaño (Colombia) abordarán los retos y transformaciones de la moda en “Revolution or Resolution in Fashion”. La programación también incluye a Vanessa Rosales (Colombia) y Ari Rovira Lorente (España) en “Teaching Today 4 Future”, y cierra con la conferencia magistral “Ética Viva” a cargo de Valentina Barreiro (Uruguay), consolidando a Ixel Moda como un espacio de encuentro para la innovación, la sostenibilidad y el pensamiento crítico en el sistema moda.

El 14° Congreso Latinoamericano Ixel Moda reafirma a Barranquilla como un escenario clave para el desarrollo del sistema moda, fortaleciendo la conexión entre la ciudad, el turismo, las industrias creativas y la formación académica internacional.