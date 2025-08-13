El solidario ‘Flash’ fue despedido por sus amigos

Un solidario como pocos. Así fue recordado por sus amigos el célebre Édgar García Ochoa, ‘Flash’, quien fue despedido en la tarde del martes en el cementerio Universal tras su fallecimiento a los 80 años.

Y es que en la casa de Édgar García Ochoa siempre había gente esperando. No era una oficina, pero funcionaba como tal: una salita de espera, una lista mental y la costumbre de recibir uno a uno, como si cada visita fuera una consulta médica. ‘Flash’, como lo apodaron por la rapidez con que escribía sus columnas, era así: un periodista que convertía las conversaciones en historias y las historias en puentes.

“Era un referente para cualquier periodista, para cualquier estudiante de comunicación social. Aprendías solo de escucharlo, sin que te dijera ‘quita esta coma o pon esta coma’”, recuerda su amigo y pupilo Eurys Charris, quien lo trató por más de treinta años.

No terminó sus estudios. A los 13 años, como él mismo decía, ingresó a “la universidad de la vida”. Esa formación autodidacta —heredada de su padre— le dio una gramática pulida y un oído entrenado para las historias. Las contaba sin artificios, basadas en hechos reales, sin inventar Macondos. Por eso sus crónicas conectaban: porque lo que narraba había ocurrido.

Un don solidario

Eurys aún recuerda una de las muchas escenas que lo marcaron. Un día, en medio de una charla, García Ochoa pidió una señal a Lourdes, su esposa fallecida: “Si estás aquí y me cuidas, mándame una señal de todo lo que hemos hecho”. Dos días después, llegaron a cortarle el agua. El operario, al escuchar su nombre, se echó a llorar: “Usted me salvó la vida, me mandó a operar del corazón cuando tenía seis años”. Se hicieron amigos. Ese día, el agua no se cortó y la risa compartida quedó como parte del archivo de anécdotas que solo ‘Flash’ acumulaba.

Su círculo de amistades era tan amplio como diverso: Santos, el Enmascarado de Plata; Juan Carlos Coronel, a quien impulsó en sus inicios; el torero César Rincón; y, sobre todo, Julio Iglesias, que cada vez que llegaba a Colombia lo llamaba para encontrarse. El cantante le agradecía haber ayudado a lanzar a Enrique Iglesias, un episodio que el periodista contaba con gusto.

García Ochoa fue mucho más que un columnista cultural. Según su amiga y colega Sibelys Fontalvo, era también un gestor social que usaba su influencia para causas concretas: organizó matrimonios masivos para parejas sin recursos, gestionó cirugías para niños enfermos, donó bibliotecas a cárceles. “Era un instrumento de Dios, porque a través del periodismo salvó vidas”, dice Fontalvo, con quien compartió tertulias por más de tres décadas.

Su apodo, ‘Flash’, nació en las redacciones. Comenzó en El Universal de Cartagena y luego pasó a EL HERALDO, donde sus textos veloces y punzantes ganaron seguidores. También inventó sus “flashazos”: frases cortas y chispeantes, que dejaban a los lectores con ganas de saber más.

Proyectos pendientes

En estos días previos a su muerte, su historia estaba a punto de saltar al cine. La productora española ‘Rapsodia’, dirigida por Lidia Arrocha, planeaba una película inspirada en su vida y en su libro Antes que se me olvide. El viaje a Alicante estaba previsto para finales de noviembre, donde discutiría derechos de autor y casting.

Para su primo Marcos García Díaz, lo esencial ahora es mostrar lo que hizo por los demás: “Era muy desprendido de lo material, siempre dispuesto a ayudar. La mejor manera de honrarlo es recordarles a las nuevas generaciones que sí se puede hacer un periodismo con sentido humano”.