Mejora satisfactoriamente. La ‘Reina del Bullerengue’, Petrona Martínez fue operada con éxito de cálculos en la vesícula en la tarde de este lunes según contó a EL HERALDO su hijo Álvaro Llerena Martínez.

El también músico detalló que “mi mamá en el día de hoy le hace aproximadamente una hora les le practicaron una cirugía de la de los cálculos de la vesícula. En estos momentos está en sala de recuperación”.

Llerena añadió que “todo ha salido satisfactoriamente, gracias a dios. Bueno, y estamos muy contentos de que se vaya recuperando, aunque sea lento, pero muy satisfactoriamente”.

Es de anotar que hacia el 6 de agosto la ganadora del Grammy fue llevada de urgencias al hospital de Arjona y allí fue trasladada al Hospital Universitario del Caribe (HUC).

En ese momento, su hijo también le manifestó a esta casa editorial que el primer diagnóstico había sido cálculos en la vesícula y que se estudiaría si la mejor opción para la salud de la nacida en San Cayetano era la expulsión o la cirugía y finalmente se decidió por lo último.

De igual forma es necesario recordar que Petrona Martínez sufrió una isquemia cerebral en mayo de 2017, lo que la llevó a alejarse de los escenarios.

Aun así, el pasado 27 de febrero, la cantadora fue la gran homenajeada de la Noche del Río en la ciudad de Barranquilla con la presencia de sus hijos con la agrupación ‘Los herederos de Petrona’.

Finalmente, Álvaro Llerena Martínez detalló que la evolución de su madre marcará si se le da el alta médica en los próximos días. ¡Pronta recuperación a la ‘Reina del Bullerengue’!