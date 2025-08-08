Carnaval de Barranquilla sigue llevando su alegría y tradición a distintos rincones del país con la iniciativa ‘CarnavalBaq x Colombia’, que en esta ocasión llega a la Feria de las Flores de Medellín.

Este 10 de agosto, la ciudad de la eterna primavera recibirá la presentación del Rumbón Normalista, la comparsa dirigida por Xenia Fernández, quienes presentarán un espectáculo que fusiona la exuberancia de la flora caribeña con el patrimonio cultural de la fiesta barranquillera, dando una muestra de su fantasía con detalles inspirados en las flores y en la naturaleza.

El Rumbón Normalista estará en la capital antioqueña a través de una invitación de Aguardiente Antioqueño que hará vibrar al público paisa con una muestra de las comparsas que brillan y engalanan nuestro Carnaval, rindiendo homenaje a la flor de la cayena.

Tras su paso por la Feria de la Ganadería, de Montería, el desfile de Carrozas y Comparsas, de Cúcuta y la celebración por los 500 años de Santa Marta ‘Carnaval Baq x Colombia’ continúa su circuito nacional esta vez en Medellín y seguirá en las Fiestas de la Cosecha, de Pereira, este 15 de agosto.

De esta manera, se continúa consolidando la presencia del Carnaval de Barranquilla a nivel nacional como un referente de identidad, cultura y orgullo colombiano.