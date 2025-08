Este miércoles 6 de agosto se estrenó la tan esperada primera parte de la segunda temporada de la serie ‘Merlina’, en la plataforma de ‘streaming’ Netflix. La segunda parte llegará el 3 de septiembre.

Tras el éxito de la primera temporada, que se convirtió en la serie en inglés más vista en Netflix con 252 millones de visionados -solo superada por la surocoreana ‘Squid Game’, con 265,2 millones-, regresó casi tres años después esta producción derivada de ‘The Addams Family’, la famosa comedia televisiva de los sesenta posteriormente adaptada al cine.

HELEN SLOAN/NETFLIX La segunda temporada de ‘Merlina’ viene cargada de emociones.

De nuevo con Tim Burton como director y productor ejecutivo, la segunda entrega se centra en cómo Merlina (Jenna Ortega) tratará de evitar a toda cosa la muerte de su amiga Enid.

Después de sobrevivir a un año infernal, de frustrar a un culto de fanáticos y de ver a su escuela al borde del colapso, Merlina regresa a la academia ‘Nunca Más’ con la idea de tener el control, pero se le presentan varios problemas.

“Ella cree que lo sabe todo, que tiene el panorama dominado, pero lo primero que descubre es que nada está bajo su control. Y eso la pone en crisis”, cuentan los creadores Alfred Gough y Miles Millar.

Este año, las cosas se complican aún más: hay un nuevo director (Barry Dort, interpretado por Steve Buscemi), su hermano Pericles entra a la misma escuela, su madre Morticia (Catherine Zeta-Jones) ahora vive al lado del campus y hasta su abuela (Joanna Lumley) se hace presente para desatar aún más tensiones familiares. Y claro, los cadáveres empiezan a aparecer otra vez.

Esta serie ha logrado conquistar los corazones de los fanáticos de la película de los años 90 ‘Los Locos Addams’ y su secuela, protagonizadas por Christina Ricci.

Fue precisamente esta cinta con la que la actriz estadounidense Christina Ricci dio el salto a la fama y le abrió camino para otros proyectos como ‘Casper’ y Now and Then, ambas en 1995.

Tomada de @mrchristopherlloyd El elenco de ‘Los locos Addams’, reunido en 2024 tras 33 años de la película.

Luego participó en recordadas producciones como ‘La tormenta de hielo’ (1997) y ‘Lo opuesto al sexo’ (1998), por la que obtuvo una nominación a los Globos de Oro. También destacó en ‘Sleepy Hollow’, dirigida por Tim Burton y estrenada en 1999, y ‘Monster’ (2003).

Durante su extensa trayectoria ha ganado dos Golden Space Needle Award a la mejor actriz (1998), tres NBR Award a la mejor actriz de reparto (1998), un Golden Satellite Award a la mejor actriz en una película comedia o musical (1999) y tres FFCC Award 1999 a la mejor actriz de reparto.

Recientemente, Christina Ricci ha aparecido en la serie Yellowjackets (2021) y en 2022 dio la sorpresa en la primera temporada de ‘Merlina’ de Netflix, con el papel de Marilyn Thornhill, una maestra en la Academia Nunca Más (Nevermore Academy).

En marzo de este 2025 Christina Ricci recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Es la estrella número 2.803 en la categoría de ‘Películas’.