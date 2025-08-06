En la tarde del martes 5 de agosto fue hallada sin vida en el interior de su vivienda la cantante Lee Min, integrante del dúo surcoreano de R&B ‘As One’, reconocido por canciones como ‘Desire and Hope’, ‘Want and Resent’, ‘You’re welcome’ y ‘Do you have to be sorry’.

Medios surcoreanos publicaron la noticia del fallecimiento de Lee Min desde la noche del martes, pero no fue hasta este 6 de agosto que su agencia ‘Brand New Music’ confirmó el hecho a través de un comunicado.

“Con profundo dolor por esta repentina y triste noticia, deseamos expresar nuestro respeto y luto, por lo que suspenderemos temporalmente la operación de nuestras redes sociales oficiales. Asimismo, informamos que el lanzamiento musical de nuestra compañía, previsto para el 7 de agosto, será pospuesto. Les comunicaremos la nueva fecha más adelante. Agradecemos su comprensión. Expresamos nuestras más sinceras condolencias ante esta indescriptible pérdida y deseamos paz eterna a la fallecida”, publicó la agencia.

El cuerpo de la artista, fallecida a sus 46 años, fue encontrado dentro de su hogar por su esposo, quien dio aviso a las autoridades. Sin embargo, aún no ha trascendido la razón de la muerte de la cantante, que hacía dúo con Crystal en ‘As One’.

‘Brand New Music’ confirmó que la Policía ha abierto una investigación para establecer las circunstancias en las que falleció Lee Min. Mientras se conocen las causas, la agencia pidió a los fanáticos y medios de comunicación “que se abstengan de hacer especulaciones excesivas”.

Lee Min había debutado en la música en 1999 como miembro de ‘As One’, con el álbum 'Day by Day’. Fueron en total seis discos los que lanzó junto a Crystal, conquistando una gran fanaticada no solo en Corea del Sur sino también en varios países de Asia y otros continentes.

En redes sociales sus seguidores han lamentado la noticia con emotivos mensajes y videos de sus mejores presentaciones.