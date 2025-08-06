Se acaban de conocerlos nominados a los MTV VMAs 2025, cuya gala se celebrará el 7 de septiembre en el UBS Arena. Con 12 menciones, Lady Gaga se posiciona como la gran favorita de esta edición. Esta es la tercera vez que la artista lidera el listado general de los VMAs, reafirmando su legado como una de las figuras más influyentes en la historia del pop. Le siguen de cerca Bruno Mars con 11 nominaciones y Kendrick Lamar, con 10.

Otras artistas que destacan en el conteo son Rosé y Sabrina Carpenter, ambas con ocho nominaciones, así como Ariana Grande y The Weeknd, con siete. Por su parte, Billie Eilish suma seis menciones, y Charli XCX aparece con cinco.

Artistas como Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus y Tate McRae también figuran con fuerza, acumulando cuatro nominaciones cada uno. La barranquillera Shakira obtuvo una.

La producción del evento estará a cargo de Gunpowder & Sky, con la dirección del legendario Van Toffler, quien ha sido responsable de momentos icónicos en la historia de los VMAs, como la recordada actuación de Beyoncé en 2011.

La expectativa crece a medida que se acerca el 7 de septiembre. Con una mezcla de leyendas, talentos emergentes y nuevas categorías, los MTV VMAs 2025 prometen una velada que quedará en la memoria de la industria y los fanáticos.

Lista completa de nominados a los MTV VMAs 2025

Video del año

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die with a Smile”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

Artista del año

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Canción del año

Alex Warren – “Ordinary”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Doechii – “Anxiety”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Gracie Abrams – “I Love You, I’m Sorry”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die with a Smile”

Lorde – “What Was That”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Tate McRae – “Sports Car”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

Mejor artista nuevo

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

Mejor artista pop

Ariana Grande

Charli XCX

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

MTV Push Performance del año

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)” (August 2024)

Ayra Starr – “Last Heartbreak Song” (September 2024)

Mark Ambor – “Belong Together” (October 2024)

Lay Bankz – “Graveyard” (November 2024)

Dasha – “Bye Bye Bye” (December 2024)

Katseye – “Touch” (January 2025)

Jordan Adetunji – “Kehlani” (February 2025)

Leon Thomas – “Yes It Is” (March 2025)

Livingston – “Shadow” (April 2025)

Damiano David – “Next Summer” (May 2025)

Gigi Perez – “Sailor Song” (June 2025)

Role Model – “Sally, When the Wine Runs Out” (July 2025)

Mejor colaboración

Bailey Zimmerman & Luke Combs – “Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)”

Kendrick Lamar & SZA – “Luther”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die with a Smile”

Post Malone ft. Blake Shelton – “Pour Me a Drink”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Selena Gomez & Benny Blanco – “Sunset Blvd”

Mejor video pop

Alex Warren – “Ordinary”

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die with a Smile”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Mejor video hip-hop

Doechii – “Anxiety”

Drake – “Nokia”

Eminem ft. Jelly Roll – “Somebody Save Me”

GloRilla ft. Sexyy Red – “Whatchu Kno About Me”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

LL Cool J ft. Eminem – “Murdergram Deux”

Travis Scott – “4X4”

Mejor video R&B

Chris Brown – “Residuals”

Leon Thomas & Freddie Gibbs – “Mutt (Remix)”

Mariah Carey – “Type Dangerous”

Partynextdoor – “N o C h i l l”

Summer Walker – “Heart of a Woman”

SZA – “Drive”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

Mejor video alternativo

Gigi Perez – “Sailor Song”

Imagine Dragons – “Wake Up”

Lola Young – “Messy”

MGK & Jelly Roll – “Lonely Road”

Sombr – “Back to Friends”

The Marías – “Back to Me”

Mejor video rock

Coldplay – “All My Love”

Evanescence – “Afterlife”

Green Day – “One Eyed Bastard”

Lenny Kravitz – “Honey”

Linkin Park – “The Emptiness Machine”

Twenty One Pilots – “The Contract”

Mejor video de latin

Bad Bunny – “Baile Inolvidable”

J Balvin – “Rio”

Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Peso Pluma – “La Patrulla”

Rauw Alejandro & Romeo Santos – “Khé?”

Shakira – “Soltera”

Mejor video k-pop

Aespa – “Whiplash”

Jennie – “Like Jennie”

Jimin – “Who”

Jisoo – “Earthquake”

Lisa ft. Doja Cat & Raye – “Born Again”

Stray Kids – “Chk Chk Boom”

Rosé – “Toxic Till the End”

Mejor video afrobeats

Asake & Travis Scott – “Active”

Burna Boy ft. Travis Scott – “TaTaTa”

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It to the Max (Fly) Remix”

Rema – “Baby (Is It a Crime)”

Tems ft. Asake – “Get It Right”

Tyla – “Push 2 Start”

Wizkid ft. Brent Faiyaz – “Piece of My Heart”

Mejor video country

Chris Stapleton – “Think I’m in Love With You”

Cody Johnson & Carrie Underwood – “I’m Gonna Love You”

Jelly Roll – “Liar”

Lainey Wilson – “4x4xU”

Megan Moroney – “Am I Okay?”

Morgan Wallen – “Smile”

Mejor álbum

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Kendrick Lamar – GNX

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I’m the Problem

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Mejor video en formato largo

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos (Short Film)”

Damiano David – “Funny Little Stories”

Mac Miller – “Balloonerism”

Miley Cyrus – “Something Beautiful”

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

Video for good

Burna Boy – “Higher”

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

Doechii – “Anxiety”

Eminem ft. Jelly Roll – “Somebody Save Me”

Selena Gomez & Benny Blanco – “Younger and Hotter Than Me”

Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – “Sleepwalking”

Mejor dirección

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Mejor dirección de arte

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Lorde – “Man of the Year”

Miley Cyrus – “End of the World”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Mejor cinematografía

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Miley Cyrus – “Easy Lover”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Mejor edición de video

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

Ed Sheeran – “Sapphire”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Tate McRae – “Just Keep Watching” (from F1 The Movie)

Mejor coreografía

Doechii – “Anxiety”

FKA Twigs – “Eusexua”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Tyla – “Push 2 Start”

Zara Larsson – “Pretty Ugly”

Mejores efectos visuales