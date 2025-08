El cantante, compositor y productor peruano Pablo Villanueva Brandan, conocido artísticamente como Melcochita, reveló en una reciente entrevista que varias veces fue contratado para hacer su show en fiestas privadas organizadas por jefes de grupos criminales y narcotraficantes en Colombia, como Pablo Escobar.

En el programa ‘El valor de la verdad’, de la televisión peruana, ‘Melcochita’ recordó que en la década de los 80 eran bastante comunes estas fiestas, pero la mayoría de los artistas no sabían que le iban a cantar a criminales hasta que llegaban al sitio o incluso cuando ya se terminaba el evento.

“Me dijeron que íbamos a ir a Colombia, a los hoteles Intercontinentales. Yo no sabía para quién era el show, después me enteré”, contó Pablo Villanueva Brandan sobre una de las fiestas privadas en las que se presentó.

En una ocasión, relató, le dijeron que lo querían en una reunión en Colombia para que cantara una sola canción. El viaje debía ser inmediato.

“El contacto se dio en una cafetería en Perú, donde alguien fue enviado a buscarme. Averiguaron dónde estaba y me ofrecieron ir. Me pagaron bien, me dieron una guitarra. Canté solo una canción de cuatro minutos y me subieron al avión en la noche”, sostuvo.

Aseguró que el ambiente en esas fiestas era tenso, pues casi todos los asistentes estaban armados, así que nunca era una opción negarse a cantar.

“No te puedes negar. Es mejor seguir tocando, llenarte el bolsillo y punto”, señaló Pablo Villanueva Brandan.

De hecho, ‘Melcochita’ confesó que uno de los lugares donde más temió por su seguridad fue la Hacienda Nápoles, propiedad del fallecido narcotraficante Pablo Escobar.

“Hasta los fierros eran de oro. Había un zoológico con leones y animales exóticos. Ahí sí me dio miedo. Los ojos del señor daban miedo. Una vez que entrabas, ya no podías decir que no. Si querías marcharte, te ibas como mortadela”, recordó.

Insistió en que los artistas no sabían quién los contrataba. “Tú vas, haces el show y te pagan. Después te enteras de que era alguien de la mafia”.

“Muchos artistas conocidos fueron contratados por gente poderosa sin saber quiénes eran. Algunos lo supieron tarde y no podían negarse”, recalcó Pablo Villanueva Brandan.