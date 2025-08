El periodista Carlos Cataño Iguarán y el camarógrafo Julio Torreglosa se despidieron de las cámaras de Noticias Caracol, el noticiero más visto del país, tras 35 años de impecable trabajo en equipo cubriendo los hechos del departamento de Bolívar y del Caribe colombiano.

Su retiro no pasa desapercibido y son muchos los televidentes que a través de redes sociales han manifestado lo mucho que los extrañarán. Además, la Alcaldía de Cartagena les impuso la Medalla Cívica al Mérito al Buen Ciudadano, reconociendo su ética, valentía y compromiso con las causas sociales.

Esta dupla fue testigo directo de la historia, cubriendo momentos emblemáticos como la entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez, hasta la visita del papa Francisco a La Heroica, pasando por episodios oscuros, como la masacre de El Salado en los Montes de María.

“Vivimos lo mismo que su gente: amenazas, intimidaciones y vimos correr mucha sangre. Fueron noticias que nunca quisimos registrar”, recuerda el experimentado periodista.

Cortesía Carlos Cataño y Julio Torreglosa trabajaron juntos durante 35 años en ‘Noticias Caracol’.

Carlos Cataño, nacido en el corregimiento de Caracolí Sabanas de Manuela, jurisdicción de San Juan del Cesar, La Guajira, hizo del Caribe su territorio y del periodismo, su misión de vida. A su lado, durante más de tres décadas, estuvo el cartagenero Julio Torreglosa, su camarógrafo, su amigo o si se pudiera hacer un símil sería el Sancho Panza de este Don Quijote del periodismo costeño. Juntos formaron una de las duplas más emblemáticas del periodismo colombiano. “Éramos como un conjunto vallenato: él era el cantante y yo su acordeonero”, dijo Torreglosa conmovido.

“Julio ha sido un narrador eficaz de la imagen, un complemento de mi trabajo, sensible, comprometido y, ante todo, un ser humano excepcional”, declaró Cataño, quien inició en el periodismo en Valledupar y posteriormente hizo lo propio desde El Corralito de Piedras.

Para Cataño uno de los momentos más satisfactorio fue haber sido garante de un intercambio humanitario en el corregimiento de Regencia, en el municipio de Montecristo, Bolívar, cuando tenía 24 años. “La guerrilla tenía 18 policías secuestrados y para empezar a liberarlos exigieron la presencia en la zona de la Cruz Roja, autoridades religiosas y de periodistas, por lo cual fui uno de los dos escogidos. Por fortuna todo salió bien”, rememoró.

Un capítulo que quisiera ‘Julito’ borrar de su mente es el de la masacre de El Salado, donde los paramilitares dieron muerte a 60 personas. “Fuimos los primeros en llegar a la zona, las autoridades nos regañaron porque podía haber un campo minado, pero fuimos siempre atrevidos y pudimos ser los primeros en registrar la cancha llena de sangre, a la gente corriendo despavorida, esos fueron momentos muy tristes que ojalá no se repitieran jamás”.

Un legado que se queda

“Este homenaje me da en el punto más sensible: el corazón. No sabíamos que significábamos tanto para una ciudad, una región y un país”, dijo Cataño en su discurso de agradecimiento, visiblemente emocionado, tras dejar de lado su micrófono. “Logramos hacer un buen trabajo basados en el amor, porque el amor no agrede, no violenta, todo lo aguanta. Si seguimos construyendo un mensaje positivo, vamos a volver a ser una nación alegre”, añadió, en una reflexión que resume su filosofía de vida y de oficio.

Por su parte, Torreglosa de 63 años, apaga su cámara muy agradecido. “Le doy gracias a Dios por esta nueva etapa. Se extrañarán esas temporadas largas de reportería, pero ahora debo descansar y disfrutar del amor de mi familia”, expresó.

Desde Caracol Televisión, las palabras de reconocimiento tampoco se hicieron esperar. Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, resaltó la grandeza de ambos: “Hablar de Carlos Cataño es sinónimo de periodismo puro, pulcritud, rigor y humildad. Él tiene la humildad del reportero que pregunta con curiosidad genuina. Y Julio, así como es de grande Cataño delante del micrófono, también lo es él detrás de la cámara”.

Siempre reporteros

Con su jubilación, se cierra un ciclo dorado de reportería regional, pero su legado permanece en cada historia que narraron, en cada imagen que captaron y en cada testimonio que recogieron. Ambos le confirmaron a EL HERALDO que aunque estén pensionados, seguirán haciendo periodismo, pero sin afanes.

“Uno no deja de ser reportero, con Julito estamos planeando seguir haciendo trabajos investigativos en medios digitales, así que seguiremos bregando en este oficio tan hermoso”, concluyó Cataño de 65 años.