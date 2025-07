Barranquilla se convertirá en punto de encuentro de mentes inquietas, ideas transformadoras y propuestas para construir una ciudad más equitativa, eficiente e innovadora este jueves con la segunda edición de ‘TEDxBarrioElPrado’, que llega al teatro José Consuegra Higgins con un cartel de 11 conferencistas que compartirán sus visiones en charlas breves, contundentes y cargadas de inspiración.

A partir de las 4:00 p.m., durante cerca de tres horas, los asistentes vivirán una experiencia única de conexión con el conocimiento. Cada orador tendrá solo 10 minutos para abordar el pensamiento crítico y la acción desde su propia experiencia, en un formato que se mantiene fiel a la licencia TED, conocida mundialmente por su lema: ideas que vale la pena difundir.

Entre los ponentes estarán Víctor De Luque, Daniella Hernández, Gloria Herrera, Juan José Jaramillo, Marcela López, Gloria Naranjo, Luis Carlos Quiñones, Adrián Reales, Jorge Serrano, Rosmery Turbay y Esteban Vanegas, quienes abordarán temas diversos, desde la innovación social hasta el liderazgo, la cultura ciudadana, la educación, el arte y el emprendimiento.

La periodista Gloria Herrera compartió con EL HERALDO que su participación representa una oportunidad para que su historia pueda crear inspiración en los espectadores.

“Es un sueño hecho realidad. Es hacer de mi historia un mensaje poderoso que mueva al mundo, pero también es la oportunidad de comenzar a saborear las victorias de los que pierden. Porque no solo ganan aquellos que tienen trofeos, medallas o reconocimiento. Ganan los que son capaces de sobreponerse al dolor, de transformarlo y construir una nueva versión, una mejor versión de ellos”.

Cortesía

Por su parte, la también periodista Daniela Hernández, autora del libro Street Food Barranquilla, confesó que el evento cobra gran importancia en la ciudad porque genera ideas positivas de voces significativas que actualemente se están dando a conocer en diferentes sectores .

“En el caso de mi charla abordaré el valor que le damos en nuestro imaginario a la cocina popular del Caribe, un poquito asociado al libro que acabo de publicar, pero no vamos a hablar del libro puntualmente, sino de algunos aprendizajes que me quedaron de la experiencia. Y bueno, no cuento más, porque la idea es que nos acompañen ese día y se queden con ideas y reflexiones interesantes de esta experiencia”.

A su vez, Anthony Rada, organizador del evento, resaltó que es una apuesta por seguir compartiendo conocimiento y seguir mostrándole al mundo todo el potencial que tiene Barranquilla en ideas, experiencia y conocimiento.

“Este evento quiere ser un llamado a la acción a todos sus asistentes para que al salir del teatro sigan trabajando por sus proyectos, haciendo de barranquilla una ciudad más innovadora y con sensibilidad social”.

Su entrada es gratuita y las puertas se abrirán a las 3:00 p.m. para los respectivos registros.

TEDxBarrioElPrado es organizado por un equipo de profesionales multidisciplinario quienes trabajan para preparar las diferentes charlas y la experiencia que vivirán todos los asistentes el próximo miércoles: Osvaldo Pertuz, gestor social y cultural, Antony Rada, estratega de comunicación; Ruby Rubio, estratega de comunicación y promotora de ciudades y ciudadanía inteligente y Julia Serrano, gestora y consultora cultural.