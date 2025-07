“Desde que tengo uso de razón, he vivido rodeada de flores gracias a mi papá”. La barranquillera Ney Nieto se enamoró de las flores, ya que su padre abrió una floristería que en la actualidad cumple 45 años en la Arenosa.

Desde los sietes años se convirtió en la mano derecha de su progenitor, y a pesar de ser una niña, era muy comprometida con las reuniones que decoraba su papá.

Al cumplir la mayoría de edad tomó las riendas del negocio y se empapó más del área administrativa y por supuesto de la parte decorativa.

Por ello, estuvo estudiando durante una temporada en Argentina Diseño de Interiores, allí aprendió a realizar decoraciones complejas, en donde se requiere más mano de obra. Sus primeros eventos durante un año fueron netamente corporativos.

En conversación con EL HERALDO Ney contó cómo tomó la decisión de crear su propia marca, luego de haber experimentado en la floristería de su papá, y cómo a través de los años ha potencializado su talento y creatividad, para lograr embellecer las iglesias y lugares donde se realizan las recepciones de las bodas.

Explotar el talento

“Ya tenía toda la experiencia en la parte comercial y administrativa de este negocio, pero un día hablando con mi papá nos dimos cuenta de que esta parte decorativa y creativa era mucho más interesante”.

Nieto desde hace muchos años ha tenido amor hacia las plantas, y por ello un nombre empezó a resonar en Barranquilla, sus decoraciones tenían algo de especial. En aquel momento fue contactada por Adriana Castro, de ‘Casa de Novias’, para revolucionarlo todo.

“Con Adriana fue que empecé con esto de las bodas, primero en ‘Casa de Novias’, que era una galería de profesionales independientes del medio de las bodas. Allí tenían 10 fotógrafos, 10 floristas, 10 decoradoras, 10 mobiliarios, y luego eso cambió, se volvió solo una empresa de planeación. Adriana siempre fue como un empuje para mí, todo el tiempo me motivaba y me decía que era capaz de hacer cualquier cosa que me pidieran”, contó.

Gracias a Adriana, Ney tuvo su primera clienta de bodas, pero recordando aquella época, comentó que la evolución de sus decoraciones ha sido muy notoria e impresionante y que al igual que ella las decoraciones también han cambiado mucho desde hace siete años hasta la fecha.

Se casa todas las semanas

Para Nieto, todas las bodas son mágicas y especiales, sean grandes, pequeñas o medianas, puesto que cada una capta la esencia de los novios y eso siempre será lo importante. Es una apasionada por lo que hace y es por esta razón que se toma cada boda muy personal.

“Antes de casarme yo decía que me casaba todos los fines de semana. Y siempre que termino con una boda quedo con una sensación de vacío, porque nosotros creamos una relación muy estrecha con nuestros clientes, siempre buscamos entenderlos y también porque trabajamos muy de la mano con el planner, entonces empieza uno a extrañar las llamadas y las reuniones”.

Ney recordó con mucho cariño a Carolina Arango, una de las clientas con las que tuvo una excelente química. En el proceso de la boda se hicieron tanta compañía, que terminaron siendo muy buenas amigas.

“Las bodas son esa parte linda, humana, que te permite conocer gente, crear relaciones, emociones y alianzas, porque también pasa que luego de la boda te recomiendan con otro cliente. Recuerdo tantas bodas como la del beisbolista José Quintana y Michelle Montaña, fue una boda donde me permitieron soñar con las flores, porque mi especialidad es decorar con flores”.

Confesó que le encantan las bodas de color y que ama el verde. Cuando le proponen una boda en verde se pone al cien, ya que hace parte de su identidad como decoradora. Le fascinan las orquídeas. Sin embargo, se ha vuelto experta en bodas Luxury, que tienen todas las características de lo clásico, atemporal y elegante. “Para que una boda tenga éxito, es importante no seguir tendencias, puede que sí se pongan de moda paletas de colores y ciertos detalles, pero cada boda cuenta una historia de amor distinta, porque no es decorar simplemente para que se vea bonito, es también contarles a los invitados lo que identifica a los novios, sus gustos, fechas importantes y todos esos detalles que lo personalizan”.

Nieto no solo realiza sus bodas en Barranquilla, también en otras ciudades de la Costa como Cartagena y Santa Marta.