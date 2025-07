El talento del fallecido acordeonero guajiro Juan Humberto Rois Zúñiga, además de hacer historia dentro del folclor vallenato, empezaba a despuntar en otros géneros musicales. Muestra de ello fue lo que hizo en 1993 junto a Guayacán, una de las orquestas salseras insignias de nuestro país.

Corre el minuto 3:43 del tema Amor traicionero y se le escucha gritar a todo pulmón al cantante Carlos Brito “Juancho…”, para referenciar que el digitador oriundo de San Juan del Cesar, hacía un solo de acordeón que dura 50 segundos. Este aporte de ‘El Fuete’ al álbum Con el corazón abierto, que se lanzó en 1992 (dos años antes de su muerte) ha quedado en el recuerdo de sus seguidores y también de los salseros.

Sobre este aspecto, Carlos Brito le contó a EL HERALDO que una de sus presentaciones inolvidables se cumplió en el estadio Tomás Arrieta en 1993. “Ese año participamos en el Festival de Orquestas y uno de los temas que tocamos fue Amor traicionero. Cuando le doy paso al solo de acordeón de Juancho, ese estadio se quería caer, yo no había vivido algo así, porque el público barranquillero es salsero y adoraba a Juancho Rois, así que esa fue una combinación única”.

En el documental El acordeón de Juancho, producido por la Gobernación del Cesar, que ya está disponible en YouTube, se muestran algunas facetas distintas a las ya conocidas de quien, junto a Diomedes Díaz, marcó una época dorada, especialmente entre 1988 hasta su muerte en 1994.

La pieza audiovisual bien lograda que cuenta con material de archivo de EL HERALDO revela aspectos desconocidos para muchos, como la pasión que despertaba la cocina en el músico también conocido como ‘El conejo’, algo que cuenta Israel Romero, quien fue uno de sus buenos amigos.

“Cuando vivía en Barranquilla, Juancho me llamaba y me iba para su apartamento. Allí preparaba una gallina guisada solo para los dos mientras recordábamos algunas anécdotas y también nos contábamos algunos pases nuevos o proyectos musicales. De hecho Juancho me dijo que yo fui una de sus inspiraciones para ser acordeonero, por eso recuerdo muchas de mis presentaciones en las que lo veía en primera fila muy atento a mi digitación”.

Un álbum de merengue

El maestro Juan Piña, quien le dio la oportunidad a Rois Zúñiga de debutar a nivel profesional, por sugerencia directa del difunto Rafael Orozco, líder del Binomio de Oro, explica que su tocayo era un amante empedernido de la música caribeña. “Uno de los proyectos que me alcanzó a comentar poco antes de morir era que quería producir un álbum de merengue dominicano. Para ello incluso alcanzó a hablar con mi hermano Carlos Piña, quien con el saxofón le aterrizó varias ideas, pero lamentablemente ocurrió ese terrible accidente aéreo y no pudo cumplir ese sueño”.

El intérprete de La Tumba Catre contó que las tertulias con Juancho Rois no se limitaban al vallenato, por el contrario, siempre estaba preguntando sobre los ritmos tropicales. “Para mí fue un adelantado a su época, tanto que después de Juancho no ha surgido otro acordeonero con un estilo propio y tanta capacidad creativa. Se puede decir que en la actualidad aún los pelaos que tocan acordeón se jactan de su estilo, y eso habla mucho de su grandeza musical, porque ya son más de tres décadas sin su presencia física”.

Su amigo Jaime Enrique Alario Daza dijo que Juancho comenzó tocando música panameña, de Dorindo Cárdenas, el de La Linda Ballesteros y también con la música dominicana, los merengues de Ángel Viloria. Él los cogía y los montaba en el acordeón y empezaba a crear sus pases, es por eso que fue distinto a todos”.

Con voces únicas

Su hermana Carmen Elisa Casanova Rois, dice entre risas que Juancho tenía fama de ser algo exagerado, y por eso algunos lo tildaban de mentiroso. “A mí me dijo que para mi quinceañero me iba a traer a Luis Miguel, y yo no cabía de la dicha, pero llegó el día y no apareció ningún Luis Miguel”.

En ese mismo sentido, su amigo, el locutor Álvaro Alcides Álvarez, le dijo que una vez visitó un edificio en Nueva York que ya cuando iba por el piso 17, las gotas de lluvia en vez de caer, subían. “Yo cuando viajé por primera vez a Estados Unidos fui a ver los edificios desde lo más alto a ver si era verdad (risas)”.

Jorge Laporte, jefe de prensa de la Gobernación del Cesar, quien lideró el ensamblaje de este documental, dijo que este fue un trabajo que, con mucho empeño, se inició desde diciembre de 2024, con la etapa de preproducción y las primeras entrevistas.

“Para hacer este audiovisual nos trasladamos a poblaciones como San Juan del Cesar, Barranquilla y Valledupar, para dialogar con familiares, amigos, expertos del folclor y conocidos de Juancho Rois, buscando siempre datos inéditos, tratando de marcar una diferencia, siempre, con lo ya publicado sobre el artista”.

