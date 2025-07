La primera vez que Dafnis Fernández oyó la frase “el maravilloso mundo del doblaje”, no imaginó que terminaría siendo parte fundamental de ese universo. Corría el año 1995, y él acababa de tomar un curso de locución. Fue entonces cuando uno de sus compañeros lo invitó a una conferencia que le cambiaría la vida.

“No sabía qué era el doblaje, pensé que se trataba de doblar ropa o algo así. Pero cuando llegamos al teatro en Ciudad de México y comenzó la conferencia, me voló la cabeza”, recuerda. La voz profunda que dio la bienvenida al público lo impactó. Luego vinieron las demostraciones de actores como Humberto Vélez, Elsa Covián, Javier Rivero y otros. “Estaba anonadado, paralizado. Dije: esto me encanta, me fascina”.

Este domingo, el actor mexicano llega a Barranquilla como el invitado internacional de la Micro Hiro que se realiza en el Centro de Convenciones Blue Gardens desde las 10:00 a .m., antesala del evento geek Hiro Con, donde compartirá con los fanáticos parte de esa trayectoria de más de 24 años en el doblaje.

Fernández ha prestado su voz a personajes como Zoro en One Piece, Toriko, el general Hux en Star Wars, pero sobre todo al astuto Tyrion Lannister de Game of Thrones, un papel que marcó un antes y un después en su carrera.

Doblar a Tyrion

“Cuando me ofrecieron el personaje pensé: ‘¿por qué me vas a dar al enano?’. No por discriminar, sino porque creí que no iba a durar. Pero al empezar a doblarlo descubrí todas las posibilidades de interpretación que tenía: los subtextos, la ironía, los diálogos ocultos. Es un personaje único, con frases geniales como esa de ‘yo solo bebo y sé cosas’. Disfruté cada escena como enano”, cuenta entre risas.

Uno de sus momentos favoritos en la serie es cuando Tyrion llega al consejo del rey y arrastra una silla ruidosamente para sentarse. “Todos se le quedan viendo, y él lo hace a propósito. En México decimos: ‘te voy a chingar’. Así es Tyrion, lo hace solo por molestar. Esa escena lo define”.

Pero llegar a personajes tan complejos no fue inmediato. Fernández inició su camino haciendo “ambientes”, esos murmullos de fondo en restaurantes o calles que dan vida a una escena. Su primer personaje fijo fue en la caricatura ¡Mucha Lucha!, donde interpretó a Pequeña Patata Junior, un luchador grandote que, como él mismo dice, “peleaba y gritaba como loco”.

Helen Sloan/HBO

Con los años, ha aprendido a construir cada personaje con base en las indicaciones del director, los diálogos y las expresiones visuales. “Por ejemplo, con Zoro nos dijeron: es un espadachín que quiere ser el mejor del mundo, que hizo una promesa de niño. Entonces uno va moldeando la voz con eso. Zoro habla con fuerza, con energía. En cambio, Toriko vacila un poquito más. Y Tyrion es más cerebral, más mesurado”, explica.

A Fernández suelen darle personajes villanos, algo que, aunque disfruta, a veces cansa. “Dices, dame otro tipo de personaje para explorar. Pero a pesar de que todos llevan mi misma voz, tienen que sonar diferentes. Y eso me encanta”.

El impacto del streaming

Uno de los temas que también abordó fue el impacto que ha tenido el streaming en la industria del doblaje. Si bien reconoce que ahora hay más trabajo, también hay más presión. “Nos llega una serie de seis episodios y la doblamos en una o dos semanas. Antes teníamos tiempos más claros, ahora hay trabajo en todos los meses, a veces sí, a veces no. Ha cambiado mucho, aunque no sé si para bien o para mal, pero sí nos ha impactado”.

Otro reto que señala es encontrar el equilibrio entre respetar la actuación original y conectar con el público latinoamericano. “Nosotros somos más efusivos, más expresivos. A veces le ponemos un poquito de nuestra cosecha para que el personaje tenga esa viveza y se identifique más con el público de acá”.

Sobre su visita a Colombia, el actor no oculta su emoción. “Me han tratado de maravilla. La gente en Colombia es muy amable, muy cálida. Me consienten como yo digo que no lo merezco, pero lo agradezco. Quería conocer a los fanáticos y agradecerles, porque todo el reconocimiento que tenemos es gracias a ellos”, dice.

La cita será este domingo en Micro Hiro, donde Fernández compartirá anécdotas, firmará autógrafos y se tomará fotos con sus seguidores. “Es una gran oportunidad para convivir y platicarles un poco de mi carrera. En redes me llegan dibujos, mensajes, felicitaciones… todo ese cariño es una caricia para el alma”, concluye.

