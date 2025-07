Por: Cristina Said

—Roberto Carlos era el cantante favorito de mi mamá —le dije, sin pensarlo mucho, como quien lanza un recuerdo.

—De la mía también —me respondió uno de ellos, con una sonrisa inmediata, como si esa frase le abriera también una puerta.

Fui invitada por Los de Adentro al lanzamiento del video de su versión de Abrázame muy fuerte, y lo que viví esa tarde fue mucho más que la presentación de una canción. Fue un encuentro de esos que uno no se quiere perder. Estar ahí, entre ellos, en medio de las luces, del sonido envolvente, de una interpretación impecable, fue sentir que algo importante estaba pasando. Que algo estaba volviendo a nacer.

La puesta en escena era sobria, visualmente poderosa, cargada de intención. Ellos estaban sentados con tranquilidad, conversando entre sí y con nosotros, con esa seguridad que solo da la experiencia y la verdad. El sonido, la voz, el cuidado en cada detalle… todo hablaba de un regreso pensado, pero sobre todo sentido.

El video dirigido por Joseph Palacio, con producción ejecutiva de Víctor Ariza, y realizado por Performa Studios y Dream Pixel Studios , ya está disponible en YouTube. Es una pieza con narrativa cinematográfica, estética fuerte y una interpretación emocionalmente cargada. La canción no pierde su intensidad; al contrario, se sostiene con la misma fuerza con la que fue escrita, pero ahora desde una mirada más serena, más madura.

Esa tarde, Eliuth Martínez, el guitarrista de la banda, no pudo llegar por las condiciones climáticas. Pero esa ausencia no restó nada al espíritu del momento. “La intención está”, me dijeron. “Queremos volver a levantar vuelo con la banda, volver a estar conectados. Yo quiero volver a casa”.

Y esa frase se quedó conmigo. Porque eso es exactamente lo que transmiten: una búsqueda sincera por reconectarse con lo esencial, con la música que los formó, con las canciones que acompañaron la vida familiar de tantos.

Después de años en los que cada integrante siguió caminos distintos —familias, empresas, otras ciudades, otros ritmos pero “Cuando nos juntamos, lo hacemos de verdad. No por obligación, no a la distancia. Solo por lo que todavía sentimos cuando estamos juntos”.

Con Fundarte, están preparando la gira ‘Los de Siempre Colombia Tour’, una serie de conciertos en teatros del país, en los que interpretarán versiones muy personales de artistas como Roberto Carlos, Julio Iglesias, Nino Bravo y Juan Gabriel. No los éxitos de siempre, sino esas canciones que se escuchaban en casa, en la infancia, en los días comunes que uno nunca olvida.

“Queremos volver a la música que nos tocó primero”, me dijeron. Y mientras los veía compartir miradas, acordes y recuerdos, entendí que eso que están construyendo no es nostalgia, es presente y cariño por lo que vale la pena conservar.

Esa tarde fue una experiencia viva, cargada de emoción, de fuerza y de belleza. Salí conmovida, no solo por la música, sino por el talento de una banda que sigue afinada por dentro y por fuera. Lo que están haciendo merece ser visto y escuchado. Porque están rescatando esa música que toca, que queda y que no se olvida.