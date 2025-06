La artista barranquillera Shakira se vio obligada a cancelar a última hora su esperado concierto de este viernes en San Antonio, Texas, debido a una falla estructural en la infraestructura que sostiene el escenario de su gira. Así lo anunció la intérprete a través de un emotivo mensaje publicado en su perfil oficial de Instagram.

“Me entristece mucho informarles lo que me han dicho: que debido a un problema estructural con una cercha proporcionada por esta empresa externa para sostener mi escenario, nos vemos obligados a reprogramar mi concierto en San Antonio”, escribió la cantante en una de sus historias en Instagram , calificando la situación como “devastadora” para ella y sus fans.

Shakira explicó que la producción técnica de sus espectáculos depende de una compañía externa encargada de proporcionar la infraestructura local para cada ciudad. Precisamente, tras un incidente anterior en Boston con una estructura similar, la cantante aseguró haber exigido personalmente la incorporación de un nuevo equipo de ingenieros, además de una reevaluación completa de los componentes técnicos.

“A pesar de que los expertos de la empresa me prometieron personalmente que habían reforzado la estructura y me garantizaron al 100 % la seguridad y fiabilidad del espectáculo, hoy me dicen otra cosa”, señaló en su mensaje.

El concierto, que ya contaba con boletería completamente agotada, debía realizarse la noche del 13 de junio. Sin embargo, por razones de seguridad, la presentación será reprogramada, aunque aún no se ha anunciado la nueva fecha.

Shakira, quien actualmente recorre Estados Unidos con su gira, aseguró que los conciertos programados para Houston iniciarán el lunes como estaba previsto. “Estoy aquí tratando de encontrar una solución para poder reprogramar este show en San Antonio para los próximos días”, dijo la artista, quien se encuentra en la ciudad junto a su equipo de producción.

El anuncio ha generado una oleada de reacciones entre sus seguidores, quienes han expresado tanto comprensión como tristeza ante la suspensión del evento. Por su parte, la intérprete de Puntería reiteró que su prioridad es garantizar un espectáculo seguro y a la altura de las expectativas de sus fans.

“Estoy aquí, devastada y desconsolada”, concluyó Shakira, quien ha dejado claro que, más allá del espectáculo, su compromiso con la seguridad y la experiencia del público es inquebrantable.