“Fui lo más real posible y por eso me gané el corazón de muchas personas en Estados Unidos”. Terminó La Casa de los famosos All Star, prográma transmitido por Telemundo, y la barranquillera Rosa Caiafa sí logró cumplir con su verdadero objetivo al ser una de las participantes del reality show.

Darse a conocer y ganar experiencia en un formato que antes no conocía, fue una de las vivencias más enriquecedoras para la influencer, su nobleza, su elegancia y su estrategia la llevaron a ser la cuarta finalista del programa.

A pesar de que estuvo cuatro meses encerrada en la casa sin saber nada de lo que ocurría afuera, el sueño que estaba cumpliendo siempre la mantuvo en pie para poder continuar.

Lea: Jesse Armstrong debuta como director en ‘Mountainhead’, una sátira oscura sobre los dueños del mundo

Desde este domingo regresó a Barranquilla, su tierra natal, para poder compartir con su familia y personas más allegadas. Para ella lo más importante de un famoso siempre es ser transparente y real, sobre todo en la televisión que es un espacio donde muchas personas observan los comportamientos y personalidades de cada uno.

Ganadora del casting

¿Cómo llegó esta oportunidad a la vida de Rosa? Ella considera que esta es una respuesta de Dios, ya que dentro de sus oraciones le pedía poder participar en un reality que fuera internacional, para poder expandirse como influencer y ganar nuevos seguidores a nivel internacional.

“Yo dije: «Diosito, si me llega un reality, quiero que sea internacional» ¿Por qué lo dije? Pues porque ya estuve participando aquí en Colombia, por ejemplo en el Desafío, pero mis intenciones en este momento son internacionalizarme. De hecho, me propusieron para que fuera a la Casa de los Famosos Colombia, y yo dije que no, porque también la dinámica para entrar era por votación del público, y ya eso es un poco más complicado”, expresó.

Entérese: ‘El novicio rebelde’: la nueva comedia colombiana que conquista Prime Video

Johnny Olivares

Una de sus amigas y compañeras del último reality en el que estuvo, fue quien le dio la información de que estana abierto el casting para La Casa de los famosos All Star. Ella se presentó y para su sorpresa pasó.

“Estaba muy emocionada, pero a la vez tenía un miedo terrible, porque sabía que me enfrentaría a personalidades muy fuertes, con personas bastante famosas que ya han tenido mucha experiencia en estos realitys de convivencia, porque yo había estado en otros que tienen que ver competencia, y aunque fue un nuevo formato para mí, yo me lo disfruté al máximo”, anotó la famosa.

Fue auténtica

Llegar hasta la final siendo un rostro nuevo para un país no es nada fácil. Pese a eso, Caiafa logró deslumbrar a quienes empezarían a ser sus fans en el trayecto de los cuatro meses que estuvo aislada del mundo exterior.

Sabía que: J Balvin protagonizará el show musical de la final del Mundial de Clubes

“Yo me di cuenta de los fans que había conseguido fue cuando se hizo la gala del final, todo fue impresionante como sientes que la gente te apoya y te aclama. Yo siempre me mostré como soy en realidad, yo represente a la mujer barranquillera en La casa de los famosos en Estados Unidos. Siempre fue muy alegre extrovertida, siento que me porté a la altura y supe mantenerme tranquila en los momentos más difíciles”, contó Rosa a esta casa editorial.

Hubo días difíciles

Cuatro meses de encierro podría jugarle una mala pasada a cualquier participante en una reality como este. Sin embargo, estar preparado emocional y mentalmente siempre será la clave del éxito, y también jugar de manera estratégica para poder avanzar en el juego.

“De verdad que yo al principio no entendía absolutamente nada del juego, yo lo único que sabía era que tenía que ganarme la prueba del líder porque ahí tenía inmunidad y pues eso significaba estar una semana más en la casa. Pero sin duda alguna, los posicionamientos son terribles, ahí todos los jugadores expresábamos lo que sentíamos y a veces se tornaba fuerte el ambiente”.

Vea: Karol G anuncia su nuevo álbum, ‘Tropicoqueta’, con llamativo video

¿Ahora qué sigue para Rosa?

Los planes de la influenciadora fitness no seguirán en Curramba ni tampoco en Colombia. Con el resultado de su paso por La Casa de los Famosos All Star, de ha abierto puertas y unas ganas inmensas de buscar nuevos horizontes.

“Ya me han invitado a varios canales y programas de Estados Unidos para hablar sobre mi participación en la casa, y yo creo que mi tiempo aquí en Colombia ha terminado por ahora, creo que la vida me está pidiendo más y eso es lo que haré. Por el momento voy a descansar y voy a disfrutar de este logro, que fue muy lindo”.

Posiblemente los fans y todos los colombianos vean a Rosa Caiafa en un nuevo reality show, donde demostrará de qué está hecha, así como lo ha venido haciendo en sus últimas participaciones en la televisión nacional e internacional.