A los 21 años, la hermana Eva se ha convertido en un rostro conocido no por seguir en las pasarelas, sino por dejar atrás el modelaje y abrazar la vida religiosa. Su historia ha captado la atención de miles en Brasil y en redes sociales, donde la joven, anteriormente conocida como Kamila Rodrigues Cardoso, es ahora apodada la “monja modelo”.

Oriunda de Patos de Minas, en el estado de Minas Gerais, Eva dio un giro radical a su vida cuando, a los 18 años, decidió ingresar al convento y alejarse por completo de las competencias de belleza. Aunque durante su adolescencia fue reconocida por su apariencia física y llegó a destacar en concursos, la pérdida de su padre cuando tenía nueve años marcó un punto de inflexión que años después la llevó a cuestionar su camino.

“Durante mi época como modelo, pensé que había encontrado mi vocación. Pero a los 9 años perdí a mi padre, y en la adolescencia, me di cuenta de que ya no lo tendría. Así que empecé a sufrir depresión y ansiedad, y empecé a pensar que ser modelo ya no me llenaba el corazón”, declaró en una entrevista con el programa brasileño ‘The Noite’.

En medio de ese proceso, la búsqueda de consuelo la acercó a la vida espiritual. Comenzó a rezar el rosario, a asistir con regularidad a misa y a sentir una atracción creciente por el estilo de vida de las religiosas. Fue entonces cuando, según relata, una imagen en particular la impactó: una monja que pasaba frente a ella durante una homilía. “Vi en ella una luz muy intensa”, recordó. A partir de ese momento, comenzó a estudiar más sobre la vida monástica y a imaginarse vistiendo el hábito.

Al tomar los votos religiosos, Kamila adoptó el nombre de Eva, en alusión a la figura bíblica. “Fue sacada de las costillas de Adán y vivió con el aliento de Dios”, explicó al ser consultada por su decisión. Hoy forma parte de la Congregación Sancta Dei Genitrix, una comunidad religiosa independiente de la Iglesia Católica Apostólica Romana, liderada por el sacerdote ortodoxo José Ribamar R. Dias.

La exposición mediática llegó sin buscarla. Un video donde aparece vendiendo artículos religiosos en la calle se viralizó rápidamente, y los comentarios sobre su belleza no tardaron en aparecer.

En respuesta, la hermana Eva ha sido clara respecto a su vocación. “Me han pedido que me case con ellos, que salga con ellos, pero no funciona”, comentó. “Ser la esposa de Jesús es una de las vocaciones más hermosas que existen porque es cuando renunciamos al mundo entero para vivir para él”.

Aunque mantiene una vida reservada, Eva y otras religiosas de su congregación participan activamente en redes sociales, donde difunden mensajes de fe y comparten su trabajo comunitario. En cuanto a su imagen, la joven reconoce que se cuida, pero con una intención distinta a la de sus años como modelo. “Se maquilla y se cuida para ofrecer su mejor versión a Jesús”, afirmó.