La reconocida streamer mexicana Alana Flores anunció a través de sus redes sociales que emprenderá acciones legales contra la persona que publicó una imagen creada con inteligencia artificial, en la que utilizaron su rostro para hacer creer que se había filtrado un video de ella teniendo relaciones sexuales.

Lea: Murió el reconocido actor y director colombiano Kepa Amuchastegui: participó en ‘Betty, la fea’

Luego de que la falsa imagen se volviera viral en redes sociales, Alana Flores salió a desmentir la información en su cuenta de X (antes Twitter), anunciando a la vez que demandará al responsable.

“No es real. Y sí voy a buscar demandar”, escribió la ‘influencer’, que el próximo 17 de agosto se enfrentará en una pelea de boxeo contra Gala Montes.

No es real. Y si voy a buscar demandar. — AL4NITA (@alanafloresf) May 27, 2025

También subió un video, en la noche del martes 27 de mayo, en el que habló sobre cómo este hecho la ha afectado emocionalmente. “Ultimamente mi mundo se ha convertido en un caos sin control. Hoy decido abrir un poco mi corazón y mi forma de pensar”, comenzó diciendo.

También: ¿Es sano tener a una expareja en las redes sociales?

“Hay una imagen falsa de mí que está siendo difundida en redes sociales, que ha sido alterada, ya sea por inteligencia artificial o por otras personas. El caso es que es una imagen que no soy yo, en la que utilizaron mi cara y está siendo alterada, no es real, nunca me la tomaron y nunca pasó”, aclaró Alana Flores.

Tomada de X @alanafloresf Alana Flores, streamer mexicana.

La streamer dijo que esto ya le había pasado “muchas veces, pero nunca había llegado a tal gravedad”.

“No tengo fotos ni videos haciendo actos sexuales. No tengo fotos desnuda, ni tampoco tengo ni he tenido onlyfans ni algo por el estilo”, reiteró.

Además: Aerolínea anuncia nueva ruta directa entre Colombia y Estados Unidos

Lamentó que haya personas que dediquen su tiempo a dañar la imagen y reputación de otros con este tipo de actos. También confesó que a veces duda si tener una vida pública, expuesta a todo tipo de comentarios las 24 horas del día vale el sufrimiento que le ocasionan estos episodios, pero después recuerda que le apasiona su trabajo en redes sociales y el boxeo, por lo que decide seguir el camino que ya comenzó.

Los seguidores de la mexicana le expresaron solidaridad y apoyo en este momento difícil que está atravesando. "Te admiro, eres inspiración para muchas personas" y “un abrazo grande, Alana, ninguna mujer se merece que le hagan estas cosas”, son algunos de los comentarios que dejaron en su publicación.