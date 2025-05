La industria del cine está de luto tras el fallecimiento del actor Joe Don Baker, quien interpretó a uno de los villanos más destacados en la saga de James Bond.

Leer más: El actor Pedro Moreno salió de la cárcel tras ser arrestado por supuesto robo y un incidente con su esposa

El artista nacido en Texas, Estados Unidos, murió el pasado 7 de mayo, a los 89 años, pero hasta el momento sus familiares no han confirmado las causas que generaron su partida.

Joe Don Baker desde muy pequeño mostró interés por el deporte y se sumó a los equipos de baloncesto y fútbol americano de sus colegios, gracias a su desempeño consiguió una beca universitaria y se graduó como Licenciado en Administración de Empresas.

Lea además: ¿Cuáles son los números de la suerte para el viernes 16 de mayo? Esto reveló Mhoni Vidente

Sin embargo, al mudarse a Nueva York, tras dos años en el Ejército de los Estados Unidos, decidió estudiar en el Actors Studio. Y para 1963 debutó con la obra Marathon 33, en Broadway.

Seguidamente, se apartó de las tablas para aparecer en la pantalla chica con la serie Honey West, en la que interpretó a Rocky Hansen. En 1967 consiguió su primera aparición en el cine con la película Cool Hand Luke.

Otras series en las que participó fue Iron Horse, Bonanza, Gunsmoke, Lancer y The big Valley. La última producción en la televisión en que participó Joe Don Baker fue The cleaner, en 2009.

Lea también: Película de Netflix de 2017 predijo la muerte del papa León XIV: ¿Coincidencia?

Por su parte, el cine fue otra de sus pasiones, y es recordado por sus trabajo en importantes producciones como GoldenEye y Tomorrow never dies, de la saga de James Bond, The Children, Cape Fear, The Dukes of Hazzard y Panther. En la pantalla gigante, la última producción que grabó fue Mud, en 2012.