Denuncias de maltratos físicos y sicológicos hoy pesan sobre el rapero DDG, ex pareja de la famosa actriz Halle Bailey quien interpretó a Ariel en el live action de la Sirenita.

De acuerdo a la denuncia interpuesta ante una corte de Estados Unidos, Bailey dice haber sufrido golpes, malos tratos, difamaciones por parte del hombre, incluso ha llegado a decir que siente miedo por las constantes amenazas que recibe.

Darryl Dwayne Granberry Jr., nombre de pila del cantante, se habría referido a su excompañera sentimental en varias ocasiones como “perra” o “malvada”, todo esto frente a Darryl Dwayne Granberry Jr., el hijo de ambos, como detalló a la justicia.

X @HalleBailey Bailey asegura que teme por su vida por las constantes amenazas que recibe.

“Cada vez que quiere molestar, empieza a hablar mal de mí a sus millones de fans”, se lee en la declaración de la actriz, sosteniendo además que la acusa de retener a su hijo, señalamiento que niega.

“Como resultado, recibo amenazas y odio en redes sociales. Parece que intenta crear un drama para sus fans. Sale en ‘directo’ despotricando contra mí y alega que le oculto a Halo. Eso es falso. He pedido un horario fijo y él se niega”, agregó.

Pero, según denuncia la actriz, los malos tratos no se reducen a insultos, también ha habido escenas violentas como la ocurrida en su carro en momentos en los que intentaba sujetar a su pequeño al asiento.

“Nos peleamos, luchamos y forcejeamos. En un momento dado, Darryl me jaló el cabello. Luego me golpeó la cara contra el volante y me rompió un diente. Después dejé de luchar porque me dolía mucho”, le explicó al Departamento de Policía de Los Ángeles al tiempo que mostró fotos de los moretones y del diente roto.

Además, el sujeto ha insinuado que su expareja se acuesta con otros hombres como se lo dejó saber en un mensaje que le dejó junto a una foto de su cama luego de haber entrado a la fuerza a su domicilio.

Recientemente el 11 de mayo pasado, Día de las Madres, el rapero volvió a hacer lo mismo, según recoge People. Esta vez tampoco estaba en casa Bailey pues se encontraba en Santa Lucía visitando a su madre.

“Darryl, ¿no estás cansado de acosarme? Inventas una nueva historia sobre mí todos los días. Estoy en Santa Lucía divirtiéndome con Shermay y Chlöe, no con ningún hombre de aquí. No haría eso, estoy con Halo", le respondió a DDG.

Luego de estos episodios violentos el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles ha decidido conceder una orden de alejamiento contra el presunto agresor. Deberá permanecer a más de 100 metros de distancia de la actriz y su hija como una medida de protección.

“Es un blogger de Twitch y YouTube y crea un frenesí de fans haciendo afirmaciones falsas sobre mí. Esto me ha hecho sentir miedo y víctima. Sus fans me amenazan. Con frecuencia temo por mi vida y por la seguridad de Halo”, añadió pidiendo al juez que ordene el cese del uso de sus cuentas.