Las notas y el aroma del café de Sofía Vergara llegan a Colombia. Con un proyecto que resalta su amor por el país y su compromiso con las mujeres de su tierra, la reconocida actriz nominada a los premios Emmy y Globo de Oro, ganadora del premio SAG, productora, empresaria, orgullosamente colombiana y autoproclamada conocedora del café, presenta ¡Dios Mío! Coffee.

Este café colombiano es el resultado de su sueño y su trabajo conjunto con las dedicadas manos de las caficultoras colombianas en busca del mejor sabor del mundo, el del café colombiano, que desde hoy está disponible en el país.

“Si hay algo que me guste en esta vida, es una buena taza de café colombiano. Siempre he sido exigente con mi café y siempre he soñado con encontrar un sabor que me hiciera decir ‘¡Dios Mío, esto sí es un buen café!´, por fuera de mi país. Por esa terquedad mía por la calidad nació ¡Dios Mío! Coffee. Y ahora, comparto con ustedes ese sabor auténtico, para que cada sorbo sea un abrazo de Colombia en sus manos y un verdadero ¡ay, qué delicia! en sus labios!, dice Sofía Vergara.

Comprometida con la excelencia y con su país, Sofía Vergara contó con el desarrollo estratégico de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, para garantizar la calidad superior de su producto. ¡Dios Mío! Coffee es un tributo a la pasión, al empoderamiento y a la dedicación de las mujeres colombianas que cultivan café, quienes representan el 30% de los caficultores del país. Su labor es fundamental para la producción de este café excepcional.

Nacido en las montañas de Colombia, donde el café, más que una bebida es una expresión de pasión y autenticidad, ¡Dios Mío! Coffee evoca las tradiciones y sabores del país, rindiendo homenaje a las mujeres caficultoras que respaldan la marca. La expresión ¡Dios mío!, es una exclamación común entre los latinos al descubrir el sabor y el aroma perfectos. “¡Qué orgullo! Hemos trabajado durante años para crear estas mezclas perfectas junto a un equipo de mujeres caficultoras increíbles. Es un honor enorme para nosotros rendir homenaje a sus familias y a todo lo que representan con ¡Dios Mío! Coffee”, asegura Sofía.

La Federación Nacional de Cafeteros trabaja en acciones para cerrar las brechas de género en las mujeres cafeteras a partir de la implementación de 8 líneas de trabajo con las que cuenta la política de equidad de género para la mujer caficultora, lo que garantiza que, cada taza de café sea de la más alta calidad y tenga un impacto positivo en las comunidades locales.

¡Dios Mío! Coffee llega a Colombia en una exclusiva alianza con el Grupo Éxito. Estará disponible a partir de mayo en 140 puntos de venta en todo el país, específicamente en los almacenes Éxito y Carulla. Esta alianza estratégica no solo facilita el acceso a un café de origen colombiano de la más alta calidad para los consumidores, sino que también representa un hito importante para la marca al asociarse con la cadena de retail más grande del país.