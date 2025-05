La Universidad Simón Bolívar rendirá homenaje este jueves, en el teatro José Consuegra Higgins a partir de las 6:30 p.m., a la reconocida soprano colombiana, Julieth Lozano Rolong, con la entrega de la Orden Académica Simón Bolívar que otorga la Sala General de la institución, por sus valiosos aportes en el ámbito de la lírica a nivel internacional.

Este conversatorio musical, como iniciativa del arquitecto Ignacio Consuegra Bolívar, vicerrector de Infraestructura de la Universidad, contará además con la participación especial del tenor barranquillero y egresado de Unisimón, Eduardo Escolar y del pianista Jaime Hernández. La entrada será libre con inscripción previa hasta completar aforo del teatro a través del siguiente link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=QTUwNOx0Sk2MWoBJ0v1s5hLvdgwMRbRFl2o5GIKs2ktUMzBLTlNQSVNJMUNRUTNURDA2RlBFS0ExSC4u&origin=QRCode&route=shorturl.

Jesús Rueda El tenor Eduardo Escolar acompañará a Julieth Lozano en el concierto.

Lozano Rolong es una soprano bogotana, con fuertes raíces costeñas (madre barranquillera y padre cartagenero), considerada como una de las cantantes líricas más importantes de Colombia. Fue reconocida con el prestigioso título de ‘La Mejor Voz del Mundo 2023’, por BBC Cardiff Singer of The World en Londres. “Recibir este reconocimiento es un honor que no sé cómo explicar. Que el país y una universidad del Caribe reconozcan la importancia del arte es muy especial para mí”, expresó emocionada en su visita a la redacción de EL HERALDO.

Empezó a estudiar canto a los 19 años y, aunque reconoce que al inicio no tenía una gran voz, su perseverancia y pasión la llevaron a perfeccionar su técnica. Se formó en la Universidad Central de Bogotá, y luego obtuvo una beca completa para estudiar en el Royal College of Music, donde fue seleccionada entre 12 personas de todo el mundo para su prestigioso diploma de ópera.

Detrás de su formación clásica y de los escenarios internacionales, Julieth nunca ha olvidado sus raíces. “Yo crecí en Bogotá, sí, pero en mi casa el Caribe siempre estuvo presente”.

En el concierto de hoy sonarán temas muy caribeños como El pescador, Yo me llamo cumbia, El mochuelo y algunos boleros de Esthercita Forero.

Julieth es Maestra en Interpretación y Artista en Opera del Royal College of Music en Londres, apoyada por la beca Irene Hanson y el premio Sybil Tutton de Help Musicians UK. Graduada de la Universidad Central de Bogotá y ganadora del concurso nacional de canto de la OFB 2012 y 2014.

En el 2018 recibe el premio del presidente entregado por el Rey Carlos III del Reino Unido y aparece en el documental de la BBC Queen Victoria: My Musical Britain. Ha representado a su País en importantes Festivales y programas académicos como Georg Solti’s Academy donde toma clases con Angela Gheorghiu entre otros y en el Verbier Festival, donde recibe el prestigioso premio Thierry Mermod para cantantes. Entre sus papeles se encuentran, Susanna en Las bodas de Figaro, Tytania en Midsummer’s night dream de Britten, Vixen en Janacek’s The Cunning Little Vixen, Musetta en La Boheme, entre otros.

Además ha participado como solista en prestigiosos escenarios como el Royal Albert Hall, la Opera de la Bastille, Teatro Colón en Bogotá, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Teatro Metropolitano en Medellín, JulJuJu, entre otros.