Lilián Pallares y Lauren Mendinueta se suman a la lista de castañas que enaltecen a Barranquilla. Ellas lo hacen a través de la poesía, la creatividad y el orgullo que sienten de ser hijas de la Puerta de Oro de Colombia.

Por primera vez se presentó en el Cadence Video Poetry Festival 2025, uno de los festivales de videopoesía más prestigiosos de los Estados Unidos, una obra en la que participan dos artistas colombianas.

La pieza audiovisual que tiene una duración de 9 minutos y se titula Casas errantes fue dirigida por el neozelandés Charles Olsen y Lilián Pallares, quienes residen en Madrid desde hace 25 años. Este trabajo audiovisual, que hizo parte de la selección oficial del festival, se destacó por su idea original, puesto que en raras ocasiones los escritores protagonizan sus poesías.

El guión de la pieza audiovisual fue escrito por Pallares y Olsen a partir de los poemas Otras migraciones de Lauren Mendinueta y Tsunami de Lilián Pallares. El proyecto retrata con imágenes poéticas una migración diferente, la de dos mujeres artistas que se reúnen para crear un nuevo poema juntas, mientras recuerdan su país de origen y sueñan nuevos futuros posibles, así lo contó Lilián Pallares a EL HERALDO.

Lea también: “Imitar a Shakira ha sido el reto más bonito de mi vida”

La cultura abre puertas

Migrar a España ha sido una bendición para Lilián Pallares, pero lo ha sido más mostrar allá su cultura caribeña. La poeta ha hecho un camino lleno de éxitos, pues en el 2017 recibió la XIV distinción Poetas de Otros Mundos concedida por el Fondo Poético Internacional. En el 2020 fue distinguida con el premio ‘10 colombianos’ por la Embajada de Colombia en Madrid por su trayectoria artística y personal.

Además, publicó los libros Ciudad Sonámbula en 2010, Voces Mudas en 2011, Pájaro, vértigo en el 2014 y Bestial en el 2018.

En el 2020 fue becada junto al artista Charles Olsen con n la residencia artística en Matadero Madrid ‘Infancia, Juego y Espacio Público’. Juntos dirigen la productora audiovisual y literaria Antenablue. Con su compañía de investigación teatral Afrolyrics han creado espectáculos escénicos basados en sus libros.

Cortesía

“Yo tengo un espectáculo de poesía con tambores, es poesía al ritmo de tambor, y bueno, eso aquí me ha abierto muchas puertas y llama la atención porque no existe ese tipo de formato aquí, y también me interesa mucho dar a conocer nuestra cultura afrocaribeña”, contó la poeta.

Encuentro mágico

Siendo invitada en un festival de videopoesía en Nueva Zelanda, al que asistió junto a su esposo y compañero de trabajo Charles, la artista tuvo la oportunidad de escuchar el testimonio de la barranquillera Laura Mendinueta.

Su historia la conmovió debido a que recordó las costumbres de su amada Barranquilla y no dudó en proponerle un proyecto a la artista.

“Por primera vez sentí la migración fuertemente, porque no solamente era el país, también era la lengua, y esos paisajes tan infinitos. Tú sientes que eres un círculo vacío, y al ver ese testimonio en ella me sentí muy conectada con ese desarraigo, con esa nostalgia de nuestro Caribe colombiano”, expresó Pallares.

Lea también: Las décimas soledeñas brillaron en el primer Festival Vallenato Voces de San José

Casas errantes es una mezcla de dos poemas que son de la autoría de las dos escritoras. En la producción se encargaron de mostrar elementos que representaran verdaderamente las costumbres de Barranquilla, como comer un mango con sal, pimienta y limón. El encargado de organizar estas piezas fue Charles, que según Lilián también se enamoró de Curramba cuando la visitó por primera vez.

“Charles ama Barranquilla, y creo que su trabajo también es superimportante porque sin su apoyo y su concepto no hubiésemos podido realizar este videopoema. Colocamos algunas imágenes de Puerto Colombia que él grabó cuando visitó Barranquilla. Para mí significa mucho, porque quiero que esa misma ola que me trajo hasta Europa me devuelva a mi tierra linda”.

Cortesía

El sueño de Lilián es poder presentar este trabajo en su tierra natal, así como lo ha hecho en distintas ocasiones. Pero este en especial es muy significativo, debido a que en él cuenta todo lo que tuvo que atravesar en aquel viejo continente, pero gracias a su esfuerzo pudo brillar.