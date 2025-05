Con solo 12 años y una melena rizada que recuerda a la de una joven barranquillera que conquistó el mundo con su voz, Sara Isabel Martínez Vergara, o como se hace llamar artísticamente, ‘Sary Vergara’, ya sabe lo que es pararse en un escenario nacional y hacer emocionar al público imitando a Shakira en el programa Yo me llamo mini, de Caracol Televisión.

Esta currambera tiene una vena artística de nacimiento, aunque al principio tuvo temor de mostrarle este talento al mundo. “Yo empecé a cantar en mi cuarto, escondida, porque me daba pena. Hasta con mi mamá me daba vergüenza”, contó la estudiante de séptimo grado del Colegio María Auxiliadora Norte.

Pero aquella niña tímida encontró su primer escenario en el televisor. Allí sonaba la voz de Shakira y de inmediato la conquistó. “Ponía sus canciones y las cantaba imitando su voz. Así fue como todo comenzó, tenía como cinco años. Mi mamá me animó animó a cantar frente al público. Primero en la iglesia, luego en el colegio hasta que llegué al concurso”.

El salto llegó gracias a su abuela, fiel seguidora del formato televisivo Yo Me Llamo, quien vio la convocatoria del nuevo formato infantil: “ella me vio pintada ahí, porque yo siempre he imitado a Shakira, y me dijo que me presentara. Mi mamá me preguntó si quería y dije que sí sin pensarlo”.

En su primera audición cantó Día de enero, una de las baladas más sentidas de la artista original. “Estaba súper nerviosa porque era mi primer concurso. Pero a la mitad de la canción ya me solté y empecé a disfrutar”.

Y creció. Para asumir el personaje de Shakira no bastaba con saberse sus canciones. Requirió preparación. Antes de viajar a Bogotá, la niña tomó clases intensivas de canto con Natalia Cañizares, actuación con Susana Pedrozo y danza árabe con Tatiana Gutiérrez. “En teatro me enseñaron a actuar como ella, sus expresiones, su energía. Y ya en el hotel, mi mamá, que también es cantante, me ayudaba a seguir puliéndolo todo”.

Los atuendos casi que idénticos a la de la original también enamoraron al público. De hecho, durante su llegada a EL HERALDO para esta entrevista decidió lucir el mini vestido rosa que usa Shakira en su gira Las mujeres ya no lloran, diseñado por Donatella Versace.

Cada gala fue una oportunidad de superación. “Siempre me decían que debía mejorar la afinación. Y lo fui logrando. En la tercera gala, que fue donde me eliminaron, ya había superado eso. También me dijeron que tenía muy buena expresión corporal y dominio del escenario, eso me marcó”.

Salir del programa no fue fácil, pero ella lo asume con madurez y gratitud. “Más de cinco mil niños se inscribieron y solo pasamos 63. Yo me siento muy afortunada de haber llegado hasta la mitad del programa. Me llevo palabras hermosas, el apoyo de mi familia y de mis seguidores”.

Además de su calidad vocal, Sary admira de Shakira su humildad, carisma y el perfeccionismo que tiene ante su rol como artista, aspectos que ve como ejemplo para seguir soñando en grande.

“Imitar a Shakira ha sido el reto más bonito de mi vida. Ella tiene tantas cualidades que algún día también espero llenar un estadio con mi voz, mi talento y mi carisma”.