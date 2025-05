El famoso actor estadounidense Robert De Niro, de 81 años, expresó su apoyo a su hija Airyn, quien habló en una reciente entrevista con la revista ‘Them’ sobre su identidad como mujer transgénero.

Airyn, de 29 años, quien trabaja como actriz de doblaje y modelo, reveló en abril pasado durante la entrevista que comenzó la terapia hormonal en noviembre del año pasado, impulsada por su madre, la actriz Toukie Smith, quien la ha acompañado incondicionalmente en este proceso.

La mujer se refirió a los comentarios negativos en redes sociales que desataron unas fotografías en las que ella lucía rastas rosadas, leggings y botas con tacón.

“Hay una diferencia entre ser visible y ser visto. Yo he estado visible, pero creo que aún no me han visto. (...) Me recordaron que la gente realmente no sabe nada sobre mí”, dijo Airyn a ‘Them’.

También se sinceró sobre lo incómoda que la hicieron sentir los estándares de belleza que impone la sociedad, durante su infancia y adolescencia.

“De pequeña, siempre me decían que tenía demasiado o muy poco de algo... El discurso nunca fue: ‘Eres simplemente perfecta como eres’”, sostuvo.

Asimismo, no dudó en resaltar que uno de sus mayores propósitos es llegar a “ser una inspiración para al menos otra persona que se sienta como yo: negra, queer, que no use una talla extra pequeña”.

Tras la entrevista y las reacciones que tuvo la misma en redes sociales, el actor Robert De Niro salió en defensa de su hija a través de un comunicado.

“Quise y apoyé a Aaron como mi hijo, y ahora quiero y apoyo a Airyn como mi hija. No sé cuál es el gran problema... Amo a todos mis hijos”, sentenció.

Airyn se pronunció en su cuenta de Instagram agradeciendo los mensajes de apoyo que ha recibido después de hacer público su proceso de transición.

“¡Gracias a todos los que han sido tan amables y me han apoyado! No estoy acostumbrada a que me miren tanto”, manifestó.