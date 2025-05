El alma del Vallenato volvió a latir con fuerza en la madrugada de este sábado, cuando el Parque de la Leyenda Vallenata se colmó una vez más de miles de seguidores que se unieron al emotivo homenaje de Silvestre Dangond a su gran amigo, el desaparecido Omar Geles. En medio de un ambiente cargado de nostalgia, alegría y gratitud, el urumitero ofreció un espectáculo inolvidable en el que la música fue el lenguaje del recuerdo.

Durante la noche, temas como ‘A blanco y negro’, ‘Mi amor por ella’, ‘Pa’ una mujer bonita’ y ‘El Silvestrazo’ hicieron vibrar a todo el público, que coreó cada verso como si Geles aún estuviera presente en el escenario. Estas canciones, convertidas en clásicos del Vallenato moderno, no solo marcaron la carrera de Dangond, sino que también consolidaron el legado de un compositor que transformó el género con su sensibilidad y visión artística.

A las 11:53 p.m. del viernes el show lo empezó una coral que entonó pedazos de temas como ‘Mi amor por ella’, en un hecho que realmente le puso los pelos de puntas a todo el que lo presenció.

Dos niños vestidos de blanco lanzaron unas monedas al pozo de los deseos pidiendo que Omar reviviera, y así fue, a través de la Inteligencia Artificial apareció la voz del recordado cantautor pidiendo que nadie lo olvidara. Inmediatamente vestido todo de azul para acoplarse a la coral apareció Silvestre para entonar ‘A blanco y negro’.

“Gracias por hacerme corregir tantos errores”, fue otra de las tonadas que el urumitero le regaló al público junto a él magnífico coro de voces infantiles que lo respaldó.

“Realmente les pido paciencia porque no quiero sobresalir en este concierto, ustedes saben la conexión que tenía con Omar y realmente lo que estoy haciendo lo hago bajo un gran nivel sentimental. Le quiero agradecer a estos 80 niños de Valledupar que tuvieron mucha dedicación y que pidan un deseo porque se les va a cumplir”, fueron las primeras palabras que dirigió al público el Rock Star del Vallenato.

Rodeado de amigos

De las pantallas salieron unos videos en los que Omar Geles aparecía acompañado de su madre Hilda Suárez, especialmente de una última canción que le dedicó para resaltar toda la labor que hizo para sacarlos adelante.

Luego la voz de Omar ordenó a Silvestre que siguiera cantando para su gente.

Silvestre reapareció en el escenario para cantar ‘Si no me falla el corazón’, pero antes se acercó al pozo de los deseos para decir que no podía cantar ese tema solo y que necesitaba fuerzas extras. Es por ello que apareció Álex Manga el intérprete original del tema y también Rafa Pérez que tiene pegada una nueva versión.

Jeisson Gutierrez Rafa Pérez, Silvestre Dangond y Álex Manga interpretaron ‘Si no me falla el corazón’, en el Parque de la Leyenda Vallenata.

“Yo como vocero les digo que hay que aplicar lo que no enseñó, él era un hombre que no daba espacio para el resentimiento, a ustedes dos los une un estilo, esta canción y cada quien la hizo éxito en su estilo y en su tiempo, así que no deben pelear pa’ que no nos falle el corazón”, les aconsejó Silvestre a Álex y Rafa quienes en redes sociales habían tenido varias diferencias por el tema ‘Sino me falla el corazón’.

“Yo a Omar lo llamaba el genio, cuando yo tenia 14 años escuchaba una canción suya y lloraba porque era un niño sensible a la música y a la melodía y cuando pasó el tiempo evocaba este tema (Después de tantos años) vamos a cantarla”, anunció Dangond.

“Si ustedes supieran el agradecimiento que siento yo por haber caído en manos de un genio como Omar, mi primer éxito de lo debo a él, y la mitad de mi carrera la puse en sus manos y hoy me siento afortunado porque no todo el mundo corre con esa suerte. Le grabé 11 canciones y vamos a tratar de cantarlas, vamos…”.

Con estas declaraciones le dio paso a ‘Mi amor por ella’, ‘Me gusta me gusta’, ‘El silvestrazo’ y ‘Las locuras mías’.

Una jornada de estreno musical

‘Volvamos a ser novios’ es el tema que estrenaron en vivo Silvestre Dangond y Juancho De la Espriella, un tema que viene en su nueva producción ‘El último baile’.

“Omar me dejo una tarea pendiente que no voy a hacer solo, por eso invito a mi compadre Juancho para estrenarla aquí en este parque donde este mes estaremos pronto de lanzamiento”, expresó Dangond, quien agregó que con lo grabado en este concierto saldrá el material para el video del nuevo tema. “Negro sabes cuántos matrimonios vamos a reparar con este tema, definitivamente no dejaste nada pendiente”.

Desde la pantallas se sumaron figuras como Fonseca, Carlos Vives y Juanes quienes enviaron mensajes cargados de sentimientos a Omar Geles.

Posteriormente con las notas del acordeón del barranquillero Rubén Lanao sonó el clásico ‘Los caminos de la vida’, interpretado por Silvestre y Omar Geles desde una pantalla gigante. La canción hizo llorar a más de uno desde su silla de manera incontenible.

‘El cariño de mi pueblo’, la canción con la que quería Omar fuese siempre recordado también sonó al unísono, esa que compuso Gustavo Gutiérrez Cabello y que Geles en un video dijo que sería el único tema que se robaría.

“Gracias Valledupar, te cumplí negro”, dijo Silvestre en medio de la emotiva presentación.

La parranda siguió a su estilo

Aquí no hubo lugar para el cansancio y luego de una hora exacta de show Silvestre se ausentó del escenario para cambiarse el vestuario. Su regreso fue con el tema ‘Bacano’ que estuvo acompañado de mucha pirotecnia.

‘Así no sirve’ también integró el entretenido repertorio, seguido de ‘Coño qué fue lo que hice’, ‘La primavera florecida’, ‘El cucón’ y muchos más.

Este homenaje, bautizado como ‘Los Silvestrazos de Omar Geles’, celebró la vida y obra de uno de los grandes de la música vallenata, y también dejó claro que su espíritu vive en cada acorde, en cada verso, y en la voz de aquellos que como Silvestre, lo consideran eterno.