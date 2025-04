El fallecimiento del actor y creativo mexicano Edgar Frías Font, a sus 52 años, ha conmocionado a los admiradores de su trabajo porque se produjo algunas semanas después de la muerte de su hijo Axel, dejando con un profundo dolor a su esposa Claudia Aline, quien en tan solo dos meses ha tenido que afrontar la pérdida de su hijo adolescente y su compañero sentimental.

Edgar Frías Font, quien residía junto a su familia en Guatemala, era director de la empresa ‘Creatividad’, enfocada en proyectos culturales, y recientemente trabajó en el programa ‘Qué buen trip’, transmitido por la cadena de televisión ‘Guatevisión’.

Asimismo, será recordado por sus participaciones en películas como ‘Cazador de cazadores’ y ‘Herencia Fatal’.

La noticia del fallecimiento de Edgar Frías Font fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), a través de una publicación en redes sociales.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Edgar Frías Font “Edgar Font”, miembro de nuestro Sindicato y además fue Presidente de la Comisión Juvenil de la ANDA, agradecemos el tiempo dedicado y amor al Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz”, escribió ANDA.

Poco más de dos meses atrás Claudia Aline informó la muerte de su hijo Axel, de 18 años, tras una corta batalla contra la leucemia, que es un tipo de cáncer de la sangre que comienza en la médula ósea.

“Mi niño en un mes se me fue. Perdió la batalla contra el cáncer. Fue diagnosticado el 15 de enero, pero desafortunadamente la leucemia en hombres adolescentes ataca muy agresivo. Siempre fue atleta, pero nunca entenderemos el por qué a él”, reveló Claudia el pasado 19 de febrero.

Tras la muerte de su esposo Edgar Frías Font, la actriz dijo que este “no pudo con el dolor” del fallecimiento de su hijo, aunque no entregó detalles de las causas del deceso del actor mexicano.

“No sé por qué la vida me está jugando esta mala pasada, no sé qué me quiere enseñar, pero mi esposo se fue a cuidar a su hijo pequeño, mi compañero de vida no pudo con el dolor de haber perdido a su pequeño. Estaremos en capillas señoriales para quienes deseen acompañarlo, acompañarnos y abrazar a su familia”, expresó.