En Barranquilla, la Semana Santa no solo se vive con fervor espiritual, sino también con un despliegue artístico que invita a la reflexión. Este año, la exposición sacra que organiza el colectivo CorreArt se convierte en un punto de encuentro entre el arte y la fe.

‘Sacro 2025′ es el nombre de la propuesta que cuenta con 20 obras realizadas a través de distintas técnicas como acrílico, óleo, carboncillo y hasta una escultura en tejido crochet. Al realizar un recorrido por la exposición destaca una obra en alto relieve que refleja el rostro de una mujer orando, también una cruz multicolor que muestra la ascensión de Jesús, y una virgen creada con la técnica de cemento con espátula y acrílico, la cual contiene algunas frases de oraciones como el ‘Ave María’. “Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte amén”.

La figura de la Virgen María y el rostro de Jesucristo, son los que predominan entre las distintas propuestas que fueron curadas por el maestro Rubén Correa.

La exposición estuvo esta semana en la Parroquia Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, y ahora a partir de este Lunes Santo, se podrá apreciar en el Hotel Hilton Garden Inn Barranquilla.

Cabe destacar que las obras exhibidas pueden ser adquiridas por los amantes del arte y que el 10 % de su precio será destinado para el sostenimiento de la parroquia La Torcoroma. Las personas interesadas en adquirir estas obras pueden contactar a Rubén Correa al 3013946994 y en Instagram @rubendariocorre.

EL HERALDO dialogó con cuatro de los artistas plásticos que han puesto su talento al servicio de la Iglesia.

‘Mateo 27:29′, un pasaje inspirador

La corona de espinas que pintó Leonor Renowitzky no está hecha solo de líneas y colores. Está trazada con fe, pasión y un mensaje que trasciende lo visual. Su obra, titulada ‘Mateo 27:29′, tiene un profundo simbolismo.

“Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, se burlaban de él, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos!”, reza en el pasaje bíblico que inspiró la obra de Leonor.

Orlando Amador La artista plástica y cantante de música sacra Leonor Renowitzky, muestra orgullosa su propuesta.

Fueron dos meses los que requirió todo el proceso creativo, confiesa la también cantante de música sacra. Y es que no fue una elección al azar de ese versículo, lo memorizó mientras se preparaba para un concierto con el coro al que pertenece, un sacerdote mencionó el versículo y algo hizo clic. “Me erizo solo de recordarlo”, cuenta.

Su técnica es el arte fluido, una modalidad que muchos consideran impredecible y espontánea, pero que ella ha aprendido a dominar con precisión para plasmar ideas complejas. “No es solo echar pintura y soplar”, explica. “Uno puede dirigir lo que quiere lograr. Y eso fue lo que hice”. Así fue como logró construir una corona con trenzas sin principio ni fin —símbolo de un Dios eterno—, con espinas doradas para representar la realeza de Cristo, y un rostro compungido oculto entre los colores, solo visible a quienes se detienen a observar con devoción.

En su estudio, mientras pintaba, Leonor se dejaba envolver por los cantos sagrados que también interpreta. Esa conexión entre su voz y sus pinceles le dio profundidad a la obra. “Cada color, cada trazo, lo hice con intención. Los rojos son intensos, como la sangre, como el dolor… pero también hay oro, porque Él es rey”, dice la mujer que por primera vez participa de una exposición de arte sacro.

Un arquitecto muy espiritual

En una época en la que las expresiones religiosas en el arte han ido mutando hacia lo contemporáneo, el arquitecto y pintor Francis Bradford decidió mirar al pasado y revivir una tradición milenaria: el arte bizantino. Su más reciente obra, titulada Cristo Pantocrátor, es un homenaje a la espiritualidad y a la historia del cristianismo, vista a través de los ojos de un amante del arte sacro.

“Ese arte comenzó a brotar cuando el emperador Constantino oficializó el cristianismo en Asia Menor. Antes eran perseguidos, fue entonces cuando surgió el arte bizantino”, cuenta Bradford, al explicar la inspiración detrás de su obra. Y es que para él, más que una pintura, su trabajo es una conexión directa con siglos de fe, resistencia y transformación espiritual.

Orlando Amador Francis Bradford posa con su creación ‘Cristo Pantocrátor’.

Cristo Pantocrátor está elaborada en acrílico sobre lienzo y embellecida con laminilla de oro, un detalle que solo se revela bajo la luz. “Usé esa laminilla porque era muy común en ese tipo de arte. Sirve para resaltar la espiritualidad del personaje”, comenta.

Tardó cerca de 20 días en completar la pieza, entre pausas cotidianas y el caos creativo que, según dice entre risas, lo llevó a “desordenar la casa”.

Bradford, que se define como un cristiano de toda la vida, encontró en el arte bizantino una forma de expresión que va más allá de lo estético.

Agradeciendo un milagro

En medio de la exposición de Arte Sacro, una pintura destaca no solo por la combinación de colores, sino por la fe viva que la inspiró. Se titula ‘Mi líder favorito’ y su autora, Judith López, la describe con emoción como un homenaje al amor que siente por Jesucristo, a quien considera su guía y razón de vida.

Orlando Amador Judith López creó con óleos la obra ‘Mi líder favorito’ para agradecer todos los favores recibidos por parte de Jesucristo.

“Jesús para mí es mi mejor líder, mi líder favorito, y así se llama mi cuadro”, cuenta Judith mientras sus ojos se iluminan al hablar de su obra. No es la primera vez que participa en exposiciones, pero sí es su debut en una dedicada al arte sacro. “Cuando supe que era para rendir homenaje a lo divino, no lo dudé. Tenía que traer esta pintura”, dice.

La técnica empleada refleja la dedicación con la que fue creada. Judith trabajó con óleo sobre lienzo, incorporando espátula, pincel y detalles en acrílico, especialmente en las zonas que dan luz al rostro de Cristo. “Es una técnica mixta que combina distintas formas de expresión, porque así es también mi forma de orar: desde diferentes ángulos, pero siempre hacia él”, explica.

Más allá del talento artístico, hay una historia poderosa que sostiene el espíritu de esta obra. Judith recuerda uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando su nieta, con apenas 5 años, fue diagnosticada con dengue hemorrágico. “La desahuciaron, estuvo más de 40 días en UCI, al borde de la muerte”, cuenta con voz entrecortada. “Yo me aferré al Sagrado Corazón de Jesús, le pedí, le rogué, y mi niña se salvó. Un día, ella vio una imagen del Sagrado Corazón en la clínica y dijo: ‘Ese Señor me dijo que yo me iba a salvar’. Y así fue”.

La pincelada bíblica del maestro Rubén Correa

El artista y director del colectivo CorreArt, Rubén Correa, presentó una obra que retrata con un estilo naif la escena bíblica de ‘La huida a Egipto’.

“Es un estilo primitivo con el que trato de interpretar una escena bíblica, cuando Herodes manda a matar a los niños menores de dos años, y entonces José y María tratan de salvar al Niño Dios. En la obra hay una paloma que representa al Espíritu Santo, guiándolos hacia Egipto”.

Orlando Amador ‘La huída de Egipto’, es la obra que el maestro Rubén Correa, curador de la exposición decidió realizar este año.

La pintura, como muchas de las expuestas, busca más que una contemplación estética: propone una experiencia espiritual.

La exposición, que lleva realizándose desde hace cuatro años, nació gracias al impulso del padre Dimas —también pintor—, quien abrió las puertas del templo para que los artistas pudieran evangelizar a través de su obra. “Nosotros tratamos de que los artistas se preparen y aumenten la fe en los feligreses, transmitiendo algo religioso o sacro”, señaló Correa, quien destacó que este año, el eje temático giró en torno a figuras marianas. “Hubo como 11 escenas de la Virgen, tratamos de representar diferentes advocaciones. Fue lo más recurrente en esta edición”.