‘The Last Of Us’, el mundo postapocalíptico sacado de un videojuego de título homónimo, regresa este domingo a la pequeña pantalla con el estreno de una segunda temporada más sangrienta y cargada de giros de guión inesperados.

El instinto de supervivencia de Joel Miller y Ellie, interpretados por el chileno Pedro Pascal y la británica Bella Ramsey, vuelve a activarse dos años después del lanzamiento de una exitosa primera entrega que batió récords de audiencia en la plataforma de contenidos en línea HBO Max y lo convirtió en un fenómeno de masas.

El capítulo final de la primera temporada de este drama, emitido en marzo de 2023, contó con 8,2 millones de espectadores en HBO Max y retransmisiones en línea, según la compañía de análisis de audiencias Nielsen y datos propios de Warner.

Fuera del circuito estadounidense, ‘The Last Of Us’ se convirtió en la serie más vista en la historia de HBO Max en Europa y América Latina en 2023.

En medio del furor que ha despertado su vuelta, la plataforma desveló esta semana que la historia se estirará a una tercera temporada, aunque no se han revelado más detalles al respecto.

Y es que los que han podido jugar a este videojuego, disponible para Sony PlayStation, se hacen una idea de que el camino de Joel y Ellie no será fácil mientras se enfrentan a una plaga apocalíptica que ha aniquilado a gran parte de la humanidad.

Bajo la promesa de resultar una fiel réplica, esta nueva entrega se basa en el videojuego de ‘The Last Of Us Part II’, con lo que transcurre cinco años después de la primera y con los protagonistas establecidos en la ciudad de Jackson, en el estado de Wyoming (EE.UU.), donde se desarrollará gran parte de la trama.

Allí, ambos tratarán de convivir junto a otros sobrevivientes en un clima de paz y estabilidad, aunque siempre bajo la constante amenaza de los infectados por el hongo Cordyceps, que convierte a los seres humanos en zombies.

¿Qué esperar en esta segunda temporada?

Con dos episodios menos que la anterior entrega y un rodaje que se trasladó de Alberta a una nave industrial en Vancouver (Canadá), el suspense y la acción prometen reinar a lo largo de los siete capítulos que comenzarán a emitirse este domingo y cuyo final está previsto para el 25 de mayo en EE.UU..

La serie vuelve a recoger a gran parte del elenco que logró sobrevivir en la primera entrega, aunque presenta nuevas caras, como Kaitlyn Dever en el papel de Abby, una soldado que reclama venganza tras la muerte de un ser querido y que jugará un rol fundamental; o Isabela Merced como Dina, quien establecerá un estrecho vínculo con Ellie.

Al reparto se suman Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez y Jeffrey Wright, pero la gran revelación la causará Catherine O’Hara, quien aparecerá como estrella invitada como la terapeuta de Joel en Jackson.

“No puedes curar algo a menos que seas lo suficientemente valiente para decirlo en voz alta”, se escucha decir a O’Hara en el avance, lanzado el pasado septiembre, mientras Joel permanece en silencio. “Di lo que temes decir. Dilo en voz alta, sin importar lo que sea, sin importar lo malo que sea. ¿Qué hiciste?”, agrega.

Con ocho Emmys en su bolsillo y la aspiración de colarse entre los nominados a estos premios, que reconocen los logros en la industria de la televisión estadounidense, ‘The Last Of Us’ se ha consagrado como una de las serie más populares y aclamadas tanto por la crítica como por la prensa especializada.