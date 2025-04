La actriz de televisión, cine y teatro barranquillera Judith Emilia Henríquez Lux, más conocida como Judy Henríquez, expresó en una reciente entrevista su preocupación por el “olvido” en el que están sumidos algunos actores y actrices que con su talento hicieron grandes cosas por la televisión colombiana hace décadas.

Lea: La Toxi Costeña mostró su admiración por Ana del Castillo en ‘La casa de los famosos’: “Canta espectacular”

A sus 81 años, ya son decenas de proyectos en los que ha participado Judy Henríquez, entre los que se destacan ‘Escalona’, ‘Las Juanas’, ‘San Tropel’, ‘Señora Isabel’, ‘La saga, negocio de familia’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Chepe Fortuna’, ‘Escobar, el patrón del mal’, ‘La ley del corazón’ y más recientemente ‘Ana de nadie’, en 2023.

En conversación con el escritor Marco T. Robayo para el canal de YouTube ‘Senderos del éxito’, la actriz aseguró que se siente aún con fuerzas suficientes para interpretar personajes con la misma pasión que lo ha hecho desde joven. En ese sentido, agradece las oportunidades que se le presentan para seguir actuando.

También: Anamar, del ‘Desafío’, confirmó embarazo y le envió mensaje a Renzo: “Se debe ser muy cobarde en la vida”

Sin embargo, es consciente de que para algunos actores y actrices de su época, con los que compartió set en varias ocasiones, la situación no es la misma.

“A veces de verdad se olvidan de las actrices, no digo yo porque conmigo han sido especiales, pero hay compañeras a las que prácticamente ya no las nombran, que las han olvidado completamente porque o se han muerto o porque no la reconocen en la calle”, lamentó Judy Henríquez.

Además: Horóscopo para el 12 y 13 de abril: esta es la suerte para los signos del zodiaco, según Mhoni Vidente

Consideró que muchos intérpretes no tienen el reconocimiento que merecen por lo que hicieron para la industria del entretenimiento en el país.

“Por Colombia han pasado compañeras y compañeros que merecen de pronto que se recuerden, que les hagan un homenaje, que a mí, por ejemplo, la gente en la calle me felicita mucho y me ve, pero no sé si a los demás. Es muy triste porque se hicieron cosas maravillosas”, sostuvo.

Aquí: La historia de Aurelio Cheveroni, el lobo que se robó el show en ‘Yo me llamo mini’

A quienes ejercen activamente la actuación en el país, Judy Henríquez les envió un mensaje con el que les invita a “respetar” la profesión, imprimiéndole amor a cada proyecto.

“Respétenla mucho, cuídenla, y cuando les toca hacerlo háganlo con amor, con cariño, no porque me están pagando, sino porque realmente lo sienten, lo sienten en el corazón”, manifestó.