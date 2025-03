Después del escándalo mediático que la puso en el ojo del huracán, Karla Sofía Gascón decidió hablar. La actriz española, que hizo historia al convertirse en la primera mujer trans nominada al Oscar como Mejor Actriz, reapareció con una carta publicada en The Hollywood Reporter, donde reflexionó sobre el suceso y expuso el impacto emocional de la cancelación en redes sociales.

“Ha habido momentos en que el dolor ha sido tan abrumador que he contemplado lo impensable. He albergado pensamientos más oscuros que los que he considerado en algunas de mis luchas anteriores, no menos íntimas y personales”.

El detonante de esta crisis fueron antiguos tuits que resurgieron tras su nominación al Óscar, desatando una ola de críticas, ataques y hasta amenazas de muerte. En su carta, la actriz reconoce el peso de sus palabras en el pasado y, sin excusas, ofrece disculpas. “Las ofensas no se pueden borrar con más ofensas, y los errores no pueden limpiar otros errores”.

En este sentido, hace un llamado urgente a la conversación sobre salud mental y el impacto de la violencia digital. “Si yo, con toda mi preparación para lidiar con la rabia y el rechazo, estoy al borde, ¿qué habría sido de alguien con menos recursos emocionales?”.

Pese a la tormenta, la actriz mantiene en firme su compromiso con México y con la comunidad trans, recordando que sigue en su lucha por los derechos de los más vulnerables. “Siempre me encontrarás en el lado opuesto del fanatismo, la imposición, el patriarcado, el fascismo, las dictaduras, el terror, el abuso y la irracionalidad. o, el fascismo, las dictaduras, el terror, el abuso y la irracionalidad. No me ato a ninguna bandera política; sólo trato de ser un ser humano con una voluntad inquebrantable de aprender, escuchar, admitir errores, disculparme y perdonar”.

Y es que aunque Hollywood le mostró su cara más dura, ella está lista para lo que viene. Emilia Pérez rompió récords como la película en lengua no inglesa más nominada al Óscar.