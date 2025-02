En un espacio donde se reunió el arte, la cultura y la música, se llevó a cabo en la mañana de este miércoles, el lanzamiento oficial de ‘El Bodegón de la Aduana, Centro Cultural’, proyecto llevado a cabo por la Fundación Heriberto Fiorillo.

En el Centro Cultural Barrio Abajo, se expusieron varios temas del día del primer evento, que será el viernes 28 de febrero. A las 10:00 de la mañana, el centro cultural se llenó de muchas expectativas.

También se incluyó la presentación del documental ‘Shakira Inevitable’, dirigido por Heriberto Fiorillo en el año 2008, este material fue recuperado, ya que tiene muchos años y según Claudia Muñoz, el clima de Barranquilla fue el causante de varios daños del material inédito.

Este trabajo cinematográfico ofrece una mirada íntima a la vida y carrera de Shakira desde sus inicios. Ella es una de las artistas más influyentes de la música latina y el periodista en aquella época, tenía un concepto de ella muy claro.

“Heriberto quedó muy sorprendido cuando le hizo esta entrevista a Shakira, le parecía muy aterrizada, con una personalidad transparente, muy estudiada, adelante a los libros y ellos tuvieron la oportunidad de hablar de literatura y compartir conocimientos”, expresó Claudia.

Lo que ofrecerá el Bodegón de la Aduana

Este proyecto inició un año antes de que Heriberto Fiorillo falleciera. Lo que quiere hacer su esposa a través de la fundación, es seguir con el legado y avanzar con la recuperación cultural de las raíces Barranquilleras, con la música, la cinematografía, el periodismo y en el Carnaval de barranquilla. Es por esta razón que el día viernes le harán honor al personaje de Joselito.

“Todos los Martes de Carnaval lloramos a Joselito, pero muchas personas ignoran la verdadera historia de este personaje en nuestra fiesta, precisamente eso es lo que queremos exaltar este viernes porque aquí lo importante es apropiarnos de nuestra cultura y aquello que nos pertenece. Entonces tendremos tres orquestas para ese día con nuestra verdadera música de Carnaval, esa que se toca con el alma y con el corazón”, expreso Muñoz.

Dos de las orquestas que entregarán su mejor show para este día, son la Orquesta Pacho Galán, que interpretarán canciones del maestro Pacho y la Orquesta Son de la Cueva, que tocarán las mejores canciones folclóricas y de Carnaval.

Con este lanzamiento, ‘El Bodegón de la Aduana, Centro Cultural’ se posiciona como un nuevo referente en la oferta cultural de Barranquilla, en una ubicación muy querida por todos los oriundos de la ciudad, el Barrio Abajo. Para Claudia, es indispensable hacer que este espacio sea uno de los sitios más visitados.

“Para mí el barrio abajo es uno de los lugares más importantes de Barranquilla y nuestro bodegón, que es el espacio que yo estoy ofreciendo, queda ubicado aquí en este mismo barrio. Entonces eso ya de por si lo hace atractivo, yo me estoy disfrutando todo el proceso porque no soy periodista como Heriberto, pero conocí de cerca su trabajo, su ética, y la rigurosidad que él manejaba en todos los proyectos que tenía en su vida, por eso quiero decir que me comprometeré con la Fundación Heriberto Fiorillo. Y quiero decir que Heriberto Fiorillo dejó un gran legado y pupilos en todas partes de Colombia”, anotó.

‘El Bodegón de la Aduana, Centro Cultural’, se encuentra ubicado en la calle 39 con carrera 50, número 54. Y la entrada la el día viernes tendrá un valor de 100 mil pesos, en el espacio también había gastronomía y muestras culturales importantes.