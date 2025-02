La noticia del aplazamiento del concierto de Shakira en Medellín ha generado todo tipo de reacciones de sus seguidores, especialmente en la capital antioqueña, donde la expectativa era alta.

A través de sus redes sociales, la cantante barranquillera se dirigió directamente a su gente de Medellín, expresando su tristeza y frustración por no poder cumplir con la cita que tantos esperaban.

En un mensaje a través de sus historias de Instagram, Shakira compartió con sus seguidores lo difícil que ha sido para ella no poder subirse al escenario en Medellín:

“Mi gente de Medellín! me duele mucho no poder subirme al escenario y cantar para ustedes con las ganas que tenía. mis hijos estaban emocionados por conocer Medellín, y yo por reencontrarme con ustedes y compartir todas las sorpresas que les tenía preparadas. lamento mucho el inconveniente, especialmente para quienes han viajado. está fuera de mis manos y de las de mi equipo de producción, pero estoy segura de que pronto encontraremos una nueva fecha para celebrar juntos. siempre agradecida por el apoyo incondicional que me brindan. los quiero mucho y espero verlos muy pronto.”

El aplazamiento del evento, debido a fallos técnicos en la estructura del escenario, ha sido un golpe duro para los miles de seguidores que se habían preparado para disfrutar del espectáculo.

“Durante el proceso de montaje del show programado para el 24 de febrero, el techo del escenario instalado por la producción local sufrió un daño que pone en riesgo la seguridad de la artista, su staff y lo más importante, la del público. El promotor y el equipo de la artista están trabajando juntos y esperan poder reprogramar la fecha en el futuro”, se lee en el comunicado de Páramo.

Muchos de ellos habían viajado desde distintas regiones de Colombia para vivir una noche mágica con la artista, y la noticia del cambio de fecha ha causado desilusión y tristeza.

A pesar de la decepción, la esperanza de los fans permanece intacta. Shakira, consciente del cariño y la lealtad de su público, aseguró que está trabajando junto con su equipo de producción para reprogramar el concierto lo antes posible.