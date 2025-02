Shakira está feliz. Está en casa, en su casa. En Barranquilla. Frente a sus amigos, su familia y sus miles de seguidores. La misma cantante barranquillera, durante su primer concierto en la ciudad, lo aseguró.

Luego de una entrada majestuosa, la artista interpretó ‘La Fuerte’, luego Girl Like Me, el tema lanzado en 2020 junto a Black Eyed Peas, y Estoy aquí. ‘La Loba’ dedicó unas palabras al público, muy sentidas, demostrando lo contenta que se siente de cantar en su ciudad natal.

“Estoy feliz de estar aquí en casa. En mi casa, es un sueño hecho realidad cantar entre los míos. Mi familia, mis hijos, mi madre y cantar para ustedes que me vieron crecer y para los que crecieron conmigo también. No hay nada como cantar en casa y definitivamente no hay mejor encuentro que el de una loba con su manada barranquillera. Esta noche somos uno”, dijo la cantante.

Seguidamente, ante la euforia de los presentes, ‘Shak’ cantó, con guitarra en mano, ‘Inevitable’. Muchos de sus seguidores derramaron lágrimas al ver a su artista favorita interpretando las canciones, algunas de hace más de 20 años, y otras recientes.

Varias canciones después, Shakira volvió a hablar con el público: “¿Cómo la están pasando?, ¿cómo está mi gente? No se puede pedir más. Estar aquí en la tierra que me vio nacer, esta noche con ustedes es una recompensa”.

Y agregó: “Es cierto que en los últimos años he atravesado un par de desafíos, pero lo cierto es que de las caídas nadie se salva, sino el comienzo de un vuelo y es que nosotras después de cada caída nos levantamos un poco más fuertes y si queremos llorar, lloramos y si no queremos facturar, facturamos”.