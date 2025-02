Oscar Daniel, artista plástico monteriano, viajó desde su tierra natal con el exclusivo sueño de poder darle en las manos a Shakira un retrato que hizo con sus propias manos donde plasma la vivacidad y el carisma de la artista más importante de Colombia, en su tierra natal.

Con un cuadro de alrededor de 1.20 por 60 centímetros, hace la fila esperando que se lo dejen pasar.

“Vengo desde Montería, especialmente a entregarle esta obra a la hermosísima Shakira. Desde muy niño me he inspirado en ella, ha hecho que pinte varias obras. Primero empecé con un retrato en puntillismo que ella reposteó en sus redes, fui a Barcelona a entregarle otra que le hice, la busqué en su mansión, pero no estaba”, explicó

Jhony Olivares

Sin embargo, para esta oportunidad se quiso lucir e hizo la que podría ser su mejor obra.

“Hice este cuadro en 20 días, en tiempo récord, y sabiendo que ella iba a estar aquí en Barranquilla, me tomé la tarea de entregárselo”, añadió.

Aunque hace fila para entrar a las tribunas de sur, tiene la esperanza de que Shakira se entere de su trabajo y en búsqueda de esa posibilidad, irá mañana muy temprano a los alrededores de su casa para aguardar y hacer realidad su sueño.