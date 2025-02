Sam Wilson vuelve a la pantalla grande como el nuevo Capitán América en ‘Capitán América: Un Nuevo Mundo’, una película que promete redefinir el legado del icónico héroe.

Dirigida por Julius Onah y producida por Marvel Studios, la cinta trae de vuelta a Anthony Mackie en el papel principal y presenta una historia cargada de intriga política, acción desenfrenada y el regreso de viejos conocidos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Tras los eventos de Avengers: Endgame y la serie The Falcon and The Winter Soldier, Sam Wilson ha aceptado por completo su papel como Capitán América.

Sin embargo, su falta de súper poderes lo enfrenta a un reto único: demostrar que puede ser el símbolo que el mundo necesita sin depender del Suero del Súper Soldado.

La trama arranca cuando Sam se reúne con el nuevo presidente de Estados Unidos, Thaddeus Ross (interpretado por Harrison Ford), y se ve envuelto en un incidente internacional con consecuencias catastróficas.

Eli Adé/Eli Adé (L-R): Harrison Ford as President Thaddeus Ross and Anthony Mackie as Sam Wilson/Captain America in Marvel Studios' CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD. Photo by Eli Adé. © 2024 MARVEL.

El productor Nate Moore describe la evolución del personaje: “Brave New World es sobre Sam tomando el manto de Capitán América y enfrentando amenazas aún más grandes. Queremos demostrar que no solo merece ser Capitán América, sino que lo es de una manera que Steve Rogers nunca fue”.

Por su parte, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, enfatiza la complejidad del nuevo Capitán América: “Sam ha decidido ser Capitán América sin reservas, pero ¿qué significa eso en un mundo donde no hay Vengadores activos y él no es un Súper Soldado?”.

Un regreso al tono de los primeros filmes del MCU

La película busca capturar la esencia de Capitán América y el Soldado del Invierno, con una trama que mezcla el thriller político con acción de alto impacto.

Onah se inspiró en clásicos del cine de espías como El día del chacal (1973) y Le Samouraï (1967) para construir una historia llena de tensión y giros inesperados.

Además, la película marca el regreso de personajes de El increíble Hulk (2008), incluyendo a Samuel Sterns (Tim Blake Nelson), quien ahora es el villano conocido como “El Líder”, y Betty Ross (Liv Tyler), hija del presidente Ross.

El debut del temible Red Hulk y un nuevo Falcon

Uno de los momentos más esperados del filme es la transformación de Thaddeus Ross en Red Hulk, un monstruo de fuerza descomunal con una mente táctica que lo hace aún más peligroso que Bruce Banner.

Por otro lado, Joaquin Torres (Danny Ramírez), quien fue presentado en The Falcon and The Winter Soldier, toma oficialmente el manto de Falcon y se une a Sam en la lucha contra una amenaza global.

Marvel Studios/Courtesy of Marvel Studios. Red Hulk/President Thaddeus Ross (Harrison Ford) in Marvel Studios' CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD. Photo courtesy of Marvel Studios. © 2024 MARVEL.

Un elenco de lujo y una producción ambiciosa

La película cuenta con un elenco estelar que incluye a Giancarlo Esposito como Sidewinder, líder de un grupo de mercenarios llamado SERPENT, además de Shira Haas, Carl Lumbly y Xosha Roquemore en papeles clave.

Desde el diseño de vestuario hasta las secuencias de acción, la producción ha sido meticulosa. Gersha Phillips, diseñadora de vestuario, creó un nuevo traje para Sam Wilson, con mejoras tecnológicas como alas de vibranium y un escudo más resistente.

Para los fanáticos de Marvel, Capitán América: Un Nuevo Mundo promete ser un viaje lleno de nostalgia, adrenalina y nuevos comienzos. Anthony Mackie lo resume perfectamente: “Sam no puede solo golpear su camino a través de los problemas. Tiene que usar su inteligencia, su humanidad y su dignidad. Eso es lo que lo hace un Capitán América único”.