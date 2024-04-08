La cantante Shakira sigue dando detalles en sus redes sociales sobre sus canciones de su nuevo álbum Las mujeres ya no lloran, que sin dudad alguno es uno de los lanzamientos más exitosos en lo que va de año.

Esta vez le tocó mostrar el videoclip de (Entre paréntesis), donde le hace un homenaje a la querida y recordada reina de Tex-Mex, Selena Quintanilla.

'¡Mi pequeño homenaje con todo mi cariño a Selena, una de las más bellas y grandes artistas de todos los tiempos!', fue el escrito con el que acompañó una publicación en su cuenta de Instagram.

La barranquillera nuevamente probó suerte con ritmos mexicanos, con una colaboración con el Grupo Frontera.

‘Shak’ quiso hacerle un homenaje completo, por eso, en el video se puede ver a la colombiana tirando pases de Selena Quintanilla.