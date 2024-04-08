El vello púbico resulta incómodo para algunas personas. Es por eso, que a veces por temas estéticos, optan por quitárselo.

Pero, de acuerdo a los profesionales de la salud, el vello corporal y sobre todo el púbico ayuda a la prevención de infecciones que se puedan presentar en esa zona del cuerpo.

El vello púbico cumple la función de regular la temperatura en la zona genital, así lo señala Vicente Manuel Leis, portavoz de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

Leis dice que esta teoría estuvo en los inicios de la humanidad, y que, 'en los seres humanos más primitivos su crecimiento era un indicativo de fertilidad en la mujer, apta ya para tener descendencia'.

Lo que el experto sugiere, es que no es un impedimento que se rasuren el vello púbico, pero que usen métodos que afecten en menor medida la piel.

'Preferir la depilación láser en vez del rasurado, la cera caliente u otros métodos que puedan ser más traumáticos o generar heridas, que eso sí podría predisponer a problemas cutáneos', comentó el experto.

Asimismo, el médico recomendó que las cremas depilatorias son menos agresivas en la piel.

Igualmente, estudios señalan que las personas que realizan depilación frecuentemente están más propensas a desarrollar herpes genital.