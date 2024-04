“Hay que ser resiliente para migrar a otro país”

La periodista destaca la importancia crucial de la documentación y la estructura para aquellos que buscan establecerse en un nuevo país. Sin embargo, reconoce que la perfección no es exclusiva de una nacionalidad particular: "Eso no quiere decir que es que aquí no haya gente desorenada y que todos los americanos son correctísimos”. Reconoce la existencia de desigualdades y desafíos estructurales que deben abordarse, resaltando un mensaje de universalidad. “La humanidad es una sola. Siempre he dicho que la humanidad es una sola en inglés, en español, en japonés, en francés”.