Toda una leyenda viviente de la música latina, ese es el puertorriqueño Jorge Maldonado, considerado el último gran cantante que tuvo La Sonora Matancera, agrupación cubana que en este 2024 cumple un siglo de haber sido creada.

Este talentoso vocalista que tiene como sitio de residencia Miami, Florida, también hizo parte de la Charanga América, la Charanga de Johnny Pacheco, y la Orquesta Broadway, pero sin duda alguna su paso por La Sonora Matancera durante cinco años (1976-1981), es de lo más destacado, entonando verdaderos éxitos como: Mala mujer, Qué tonta eres, Fiesta o Son de Matanza.

Maldonado siempre se ha sentido atraído por Colombia, es por ello que en la actualidad realiza los trámites para poder radicarse en Medellín, una ciudad que le gusta mucho.

El próximo sábado 13 de abril a las 8:30 p.m., se presentará en La Calle de La Cueva, donde ofrecerá un tributo a la 'decana de las orquestas de América'.

Antes de su arribo a La Arenosa conversó con EL HERALDO sobre su vida artística. A continuación reproducimos algunos apartes de la entrevista.

Pregunta: Viviendo en Nueva York en los 60’, escuchando a Los Beatles, Rolling Stones o Louis Armstrong, ¿cómo llega esa influencia por la música latina?

Pregunta: ¿Cómo llega a integrar La Sonora Matancera?

Pregunta: ¿Qué recuerdos tiene de su debut con La Sonora?

Pregunta: En su voz sonaron ‘Mala mujer’, ‘Qué tonta eres’, ‘Fiesta’ y ‘Son de Matanza’ ¿Cuál considera es su gran hit?

Pregunta: ¿Y de quién fue la idea para que usted cantara ese tema?

Pregunta: Algunas anécdotas con las estrellas de la Sonora

Pregunta: ¿Qué recuerda de su primera visita a Barranquilla con La Sonora?

Pregunta: Siendo una leyenda viviente de La Sonora ¿Cómo mantiene vivo ese legado?

Pregunta: ¿Qué expectativas tiene para el Carnaval de las Artes?