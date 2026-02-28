Cuando algunas mujeres utilizan las prendas sin mangas y los vestidos ligeros, muchas personas notan un detalle que es la hiperpigmentación en las axilas.

¿Tomar agua o café al despertar? Esto es lo que recomiendan expertos para controlar la glucosa

Hasta el 45 % de las pérdidas de órganos trasplantados podrían evitarse con adherencia estricta al tratamiento

El sistema inmunitario, la causa de que el dolor crónico dure más en las mujeres

Aunque es un cambio frecuente y natural, puede generar incomodidad estética e inseguridad.

La piel de esta zona es especialmente fina y sensible. Está sometida a sudoración constante, roce con la ropa y métodos de depilación que, si no se realizan adecuadamente, pueden favorecer la aparición de manchas.

Freepik La piel de esta zona es especialmente fina y sensible. Está sometida a sudoración constante, roce con la ropa y métodos de depilación que, si no se realizan adecuadamente, pueden favorecer la aparición de manchas.

¿Por qué se oscurecen las axilas?

Los especialistas señalan que la pigmentación puede deberse a múltiples factores:

Irritación repetida por rasurado frecuente o depilación agresiva.

Uso de desodorantes con alcohol o fragancias fuertes, que alteran la barrera cutánea.

Fricción continua con prendas ajustadas.

Predisposición genética.

Alteraciones metabólicas, como resistencia a la insulina.

En algunos casos, el oscurecimiento puede estar relacionado con afecciones médicas como la acantosis nigricans, trastornos hormonales o enfermedades inflamatorias de la piel.

Freepik Las manchas en las axilas

Por eso, si el cambio es brusco, se acompaña de engrosamiento o picazón persistente, lo recomendable es acudir al dermatólogo antes de iniciar tratamientos cosméticos.

Una vez descartada una causa médica, los dermatólogos recomiendan ajustar la rutina de cuidado: